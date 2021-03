Petrinjci zajedničkom pjesmom upozoravaju: 'Nećemo pasti u zaborav!'

Petrinja Band Aid, skupina glazbenika i umjetnika, a prije svega Petrinjaca i Petrinjki koji su se okupili nakon katastrofalnog potresa 29. prosinca snimili su pjesmu kojom sugrađanima žele širiti vjeru u petrinjsko bolje sutra. Kako bismo podržali njihov projekt šaljemo vam informacije o pjesmi, kao i link na nju, nadamo se da ćete podržati ovaj vrijedan projekt.

Radi podizanja duha sugrađana i ukazivanja na vjeru u bolje sutra, u utorak, 23. veljače, Petrinja Band Aid objavio je pjesmu “Glavu gore!” kao gestu podrške od Petrinjaca za Petrinjce.

Nakon katastrofalnog potresa, kroz more kontradiktornih informacija, nejasnih uputa, tuge, žalosti, velikih pitanja egzistencije što, kamo i kuda, duh građana grada Petrinje je pao i urušio se u tim sekundama kada nas je potres pogodio. Idejom Bojana Šeperca, na nekoliko stihova njegova refrena, pokrenuta je lavina među glazbenicima. Njegova, a na kraju zajednička ideja je bila dići duh građana, ukazati na vjeru u bolje sutra koja postoji u nama samima, ali je zatomljena neprilikama koje su nas zadesile.

Kako bolje dići duh, svijetu pokazati da postojimo i postojati ćemo nego onim što je vječno, a to je glazba, pjesma!

Bojan je nazvao prijatelja i člana nekadašnjeg hip hop sastava Sašu Pavlović (Syke) koji se odmah složio sa idejom. Saša zove Zorana Peškir također člana nekadašnjeg hip hop sastava i Ivana Radošević, s kojim su inače prije surađivali po pitanju uglazbljivanja i aranžiranja pjesama. Ne treba se spomenuti da su se složili i pokrenuli u stvaranje.

Dvije večeri nakon, na složen ritam koji je Saša kod kuće napravio, sastali su se u šupi kod Zorana i tamo nakon 12 sati rada nastaje podloga i instrumentalni dio pjesme. Uslijedilo je snimanje bas gitare Ive Sankovića te vokala (zborskog dijela pjesme) gdje su se odazvali petrinjski glazbenici vokalnih sposobnosti da se stvori zbor. Snimanje se odvijalo u studiju kod Gorana Brebrića, kojem veliko hvala jer Goran sa svojom obitelji zapravo živi u tom studiu, isto posljedicom potresa i uništenja njegova doma.

Vokalisti koji su sudjelovali su: Marija Alapić, Goran Bebrić, Matija Jurčević, Ines Kosturin, Vesna Bebrić, Ivona Šeperac, Antonija Kihalić, Igor Pavleković, Dario Bursać, Ivan Radošević, Elvin Kalfić, Dora Lovreković, Laura Sučec i Hrvoje Sekulić.

Nakon uspješnog snimanja zbora za refren, redom su svoje tekstove u hip hop ritmu odrepali Bojan Šeperac, Zoran Peškir, Saša Pavlović. Uslijedilo je "miksanje" pjesme koje se odradilo u Red studiu vlasnika Costa Ipsa u Zagrebu.

Zatim je uslijedilo i snimanje spota, gdje dolazimo do Daniela Berdaisa koji nam ustupa svog djelatnika Ivana Koren, a koji u suradnji sa Benjaminom Knajsom snima, montira i editira spot koji uskoro izlazi.

Tokom samog snimanja spota koji po scenariju pjesme (scenaristi: Ivan Radošević i Bojan Šeperac) u početku predstavlja petrinjsku idilu života, zatim tu idilu prekida potres (u audio zapisu je koristen originalni zapis zvuka potresa), a zatim pjesma i spot gradiraju prema boljem sutra te nadi i vjeri u isto. U spotu također sudjeluju naši Petrinjci na bubnjevima Dean Jadanić i Darijo Skener te djeca iz Glazbene škole Fran Lhotka i velika im hvala na tome, kao i njihovim roditeljima!



- Naš rad ima i humanitarnu notu, gdje smo se svi odrekli naknade za autorska prava. Razmišljali smo kako ne želimo nikoga izostaviti ili uvrijediti odabirom samo nekoga koga ćemo pomoći našim djelom, jer smo iz kraja gdje su svi potrebiti trenutno. Od bake na selu koji imaju samo svoje blago, pa do institucija našeg grada. Stoga smo odlučili donirati financijski dio u korist našeg najvećeg bogatstva što imamo i na za koga živimo da bi imali bolje sutra, a to su djeca. Tako da naša donacija od autorskih prava ide UOSI Mala kuća Petrinja. Moramo istaknuti kako nismo financirani sa ičije strane, niti imamo ikakvu pripadnost ikome. Stvorili smo naš rad samostalno, svojim sredstvima, a nicijim pokroviteljstvom. Nemamo nikakav interes zaraditi išta na ovome. Štoviše, pozivamo ljude da ukoliko žele donirati i mimo institucije Vlade ili Grada, neka to učine osobno i direktno. Obratite nam se i rado ćemo Vas uputiti kome možete pomoći. Uistinu, kod nas nema onih koji nisu u potrebi. Ovim putem želimo zahvaliti svima koji su sudjelovali u stvaranju projekta koji će vjerujemo obilježiti i ne dozvoliti da Petrinja padne u zaborav, kazali su Petrinjci.