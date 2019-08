Petko: Moram s vama podijeliti nešto s čime se borim već neko vrijeme

Voditelj Dalibor Petko s obožavateljima rado dijeli drage mu poslovne ali i privatne trenutke, a ovaj put odlučio je podijeliti i nešto s čime se već duže vrijeme bori.

Riječ je o apneji - poremećaju spavanja kod koje oboljeli najčešće prestaju disati u snu na neko vrijeme i to više puta kroz noć.

- Dragi svi, vrijeme je da s vama podijelim nešto s čime se borim već neko vrijeme. Prije nekoliko tjedana dijagnosticirana mi je teška apneja. Ovo je maska s kojom spavam. Znam da mnogi ne znaju što je to, pa ću pokušati objasniti. Apneja je prestanak disanja tijekom spavanja zbog zatvaranja gornjih dišnih puteva, koji zaustavljaju protok zraka. To može trajati od 10 sekundi do 2 minute, a kod osoba koje imaju tešku apneju to se događa vise od 30 puta u sat vremena. Meni je izmjereno 59 puta - napisao je popularni Petko na Instagramu gdje je objavio fotografiju na kojoj drži masku bez koje više ne ide na spavanje.

Dodao je kako ovo nije napisao kako bi izazvao strah ili neko sažaljenje već na ovaj način želi upozoriti na bolest od koje boluje šest posto ljudi na svijetu. Voditelj je pomoć odlučio potražiti kada je primijetio kako se nikako ne može naspavati i odlučio je obaviti više pretraga kako bi ustanovio o čemu je riječ.

- Na apneju sam posumnjao samo zato što od toga boluje moj otac. Vi dok spavate ne sjećate se prekida disanja tako da vas na to mora upozoriti netko drugi. Danas gledajući s odmakom i znanjem koje imam, simptomi su se pojavili i još prije najmanje četiri godine, ali mi niti jedan doktor nije rekao da bi to mogao biti uzrok - piše Petko.

Dodaje kako nakon umora i pospanosti posljedice mogu biti i moždani ili srčani udar ili dijabetes te je zato dobro ovu bolest otkriti na vrijeme.

- Odlučio sam se progovoriti o ovom, jer apneja ne treba biti nešto čega bismo se trebali sramiti. Liječi se uz pomoć maske priključene na aparat koji pomaže u disanju. Nije u pitanju kisik kako mnogi misle kad vide, već uređaj koji sukladno vašem disanju pušta zrak i pomaže vam da ne prestajete disati u snu. Moje liječenje traje sad već neko vrijeme i vidim osjetan napredak - piše voditelj.