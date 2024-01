Pero je uspjeh u 'Životu na vagi' posvetio posebnoj osobi: Javili su mi da je umrla tu jutro

Natjecatelj sedme sezone showa "Život na vagi" Pero Jukić u show je ušao sa 180,5 kilograma, izgubio je 65,9 kilograma, što je 36,5% tjelesne mase! Pero je imao najbolji postotak izgubljene tjelesne mase od svih nefinalista i osvojio je na kraju 7500 eura.

Nakon završetka finala ispričao je kako je u trenutku kada je svojoj obitelji javljao vijest kako je napustio show, saznao i za jednu tužnu vijesti.

- Trener mi je rekao da me sada dva tjedna ne želi vidjeti na treninzima – da malo odmorim. Moram i dogovoriti operaciju koljena. No pitanje koliko ću moći jer jednostavno ne mogu bez treninga. Probat ću barem dva puta tjedno na trening. Jednostavno nisam osoba koja može doma sjediti i gledati televiziju. Nisam pogledao ni jednu epizodu showa. Dogodilo se, nažalost, kada sam ispao i dobio mobitel te nazvao svoje doma da su mi javili da je to jutro teta preminula, teta koju sam spominjao kroz show da mi je bila uzor. Ona se jako veselila mom ulasku i rekao sam da ću tu pobjedu njoj posvetiti. - ispričao je Pero za RTL.

Rekao je kako je bio razočaran kada je ispao iz showa jer su mnogi očekivali kako će on biti finalist, ali je zadovoljan što je uspio odnijeti pobjedu među nefinalistima.

- Po komentarima na društvenim mrežama, svi su govorili da ću ja rasturiti vani. To je ono što sam ja govorio kroz show: da su meni u showu lakši treninzi nego doma jer imam trenera koji me stvarno gazi. Ja sam uvijek govorio da imam, od svih kandidata, najbolje uvjete za nastaviti dalje - rekao je Pero. Opisao je kako sada živi 200 na sat, puno radi i nakon posla juri kući pripremiti si obrok i odmah odlazi na trening.

Otkrio je i što planira napraviti s osvojenim iznosom od pobjede. - Već sam razgovarao s produkcijom da bih u tom slučaju dio novaca donirao u humanitarne svrhe. Rekao sam od prvog dana da ja u show nisam ušao zbog novca jer relativno dobro zarađujem - kazao je Pero. Podsjetimo, pobjednik sedme sezone RTL-ovog showa "Život na vagi" je Mislav Šepić koji je na prvom vaganju imao je 171 kilogram te je tijekom showa izgubio 78,8 kilograma, što je 46,1% tjelesne mase.

