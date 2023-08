Paul McCartney i Ringo Starr s Dolly Parton snimili obradu pjesme 'Let It Be'

Paul McCartney i Ringo Starr, živući članovi britanskog sastava The Beatles, ponovno su se okupili kako bi snimili obradu njihove uspješnice "Let It Be" iz 1970. za nadolazeći album country glazbenice Dolly Parton.

Parton je singl objavila u petak uoči izlaska njenog albuma "Rockstar" u studenom. McCartney je pjevao i svirao klavir, a Starr bubnjeve.

Dvojica drugih glazbenih zvijezda su se pridružila suradnji, kazala je Parton. Peter Frampton je svirao gitaru, a udaraljke Mick Fleetwood iz benda Fleetwood Mac.

"Mislim, stvarno, može li biti išta bolje?", napisala je Parton na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter.

Album "Rockstar" nadahnut je njenim prošlogodišnjim uvođenjem u Kuću slavnih rock-and-rolla.

Sadržavat će devet originalnih pjesama i 21 obradu u suradnji s nizom poznatih umjetnika, uključujući Eltona Johna, Miley Cyrusa, Stevieja Nicksa, Debbie Harry, Joan Jett i Chrisa Stapletona.

