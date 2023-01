Patrizia na Dori predstavlja pjesmu koja je put nakon teškog privatnog razdoblja: To je svijetlo na kraju tunela

U Opatiji će se 11. veljače održati Dora, na kojoj se bira izvođač koji će nas predstavljati na ovogodišnjem Eurosongu, a među glazbenicima koji će se truditi svojim pjesmama i nastupom osvojiti simpatije publike je i pjevačica Patricia Gašparini. Na Dori se ta talentirana Riječanka koja živi u Ženevi predstavlja s pjesmom "I Will Wait" o kojoj nam je otkrila nešto više u razgovoru, a približila nam je i svoj glazbeni izričaj i otkrila kako izgleda glazbena scena u Ženevi.

Kako biste opisali pjesmu s kojom ste se prijavili na Doru i o čemu pjesma govori te imate li već razrađene sve detalje nastupa?

Pjesma "I Will Wait" moj je put nakon teškog privatnog razdoblja, to je svjetlo na kraju tunela. Godine 2019. bila sam rezerva na Dori, a ove godine sam finalist, što je dokaz da se isplati pokušavati i biti uporan. Životna vizija je neostvariva i ne postoji bez akcije, potrebno je puno rada, vjere i sreće, ali u mojem slučaju također vrijedi pravilo strpljen – spašen. Pjesma govori o nadi, koja je u ovim vremenima svima potrebna. Ipak, to nije tipična ljubavna pjesma koja je obično tužna i pomalo klišeizirana. Ja se zalažem i pozdravljam žensku samostalnost i neovisnost. Čekam, I will wait, ali na najbolju verziju sebe. Opraštam se od one stare i slabe i postajem sigurnija, snažnija jednostavno bolja ja. S obzirom na to da sam Riječanka, Opatija bajna mi je u srcu i možda mi baš pozornica dvorane "Marino Cvetković" donese sreću. O samom nastupu, bez lažne skromnosti mogu reći samo jedno, a to je da neće proći nezapaženo.

Kako biste publici opisali svoj glazbeni izričaj, kojem žanru težite i tko su vam glazbeni uzori?

Odrastanjem različiti su žanrovi utjecali na mene i moj glazbeni stil. Uz moju sam mamu voljela skakati po kući uz rock i metal, dok sam uz tadašnjeg dečka, Čileanca, zavoljela reggaeton, a r'n'b i soul obilježili su me još od malih nogu jer sam najviše voljela pjevati baš uz tu vrstu glazbe. Volim kvalitetan europski pop, a jedan od omiljenih žanrova mi je alternativna/indie glazba. Najdraži bendovi tog žanra koje bih izdvojila su belgijska grupa Oscar and the Wolf, Tame Impala, Mansionair, The Blue Stones i electro-indie duo Bob Moses. Glazbeni uzori mijenjali su mi se tijekom godina, pa je u tinejdžerskim godinama to bila Britney Spears i Nicole Scherzinger koju i danas volim.

Glazbenu karijeru počeli ste već s 12 godina sudjelovanjem u showu Story Super Nova Junior, a kasnije ste bili i u showu Hrvatska traži zvijezdu, koliko vam je bilo korisno sudjelovanje u tim showovima, čemu vas je naučilo i tko je uopće zaslužan da ste se usmjerili prema glazbi?

Mislim da sam već od onih prvih koraka, kao beba, imala u sebi taj živac za pokret, ples i glazbu. Kuhinjski stol je bila moja pozornica, na ne baš preveliko oduševljenje moje mame, ha-ha-ha. U osnovnoj školi sam se uključila u zbor i tada je učiteljica glazbenog bila prva koja je predložila da samostalno počnem nastupati na dječjim festivalima. Slijedio je show Story Super Nova Junior s pjesmom "Black Velvet", i to na nagovor rock-mame. Kasnije sam se pojavila u showu "Hrvatska traži zvijezdu". Mislim da me sudjelovanje u tim showovima bacilo u vatru i pripreilo za prave, velike televizijske nastupe.

Godinama živite u Ženevi, kako vas je život odveo baš u Ženevu i jeste li i ondje već stvorili svoj krug publike?

Odlazak u Ženevu bio je najprije i isključivo radi ljubavi, a kasnije i poslovno. Pri završetku studija logistike i menadžmenta Pomorskog fakulteta u Rijeci, pružila mi se prilika da radim za Ujedinjene narode (UN) što je razbilo puno mojih predrasuda i proširilo mi vidike i poglede na život. Shvatite da ste okruženi ljudima iz različitih dijelova svijeta i šarolikih kultura, to vas izgradi kao osobu i više ne gledate na svijet samo jednodimenzionalno. U Ženevu sam došla 2015. i priključila se tamošnjem relativno poznatom disco-funk bendu Time Machine, s kojim sam nastupala za velike svjetske koorporacije poput Nestlea i Fife, a nekoliko godina nastupali smo i na svjetski poznatom Montreux Jazz Festivalu.

Foto: Promo

Usporedite glazbenu scenu u Švicarskoj i u Hrvatskoj, kako je uopće živjeti na dvije adrese?

Glazbena scena u Švicarskoj pod velikim je utjecajem francuske scene, čiji je zvuk ipak prepoznatljiv u cijelom svijetu. Riječ je o popularnom afrobeatu i french rapu. S obzirom na to da sam na dvije adrese od 2019., trenutačno sam samo u Zagrebu gdje sam se preselila prije nepunih mjesec dana. Nije lako zatvoriti jedna vrata, ali čim sam to učinila, otvorila su se druga, pa se tako sada s veseljem pripremam za Doru 2023., a nominirana sam i za regionalnu dodjelu glazbenih nagrada MAC. Moja pjesma "Okus" koju sam radila s producentom Jakovom Zadrom nominirana je u kategoriji za najbolji alternativni pop u regiji. Ponosim se što je moj rad prihvaćen i izvan granica Hrvatske i što se moja glazba širi i pronalazi put do novih ljudi.

Izdali ste prošle godine singl "Okus", a prije toga i dva druga singla, kakva je poruka te pjesme i imate li već dosta materijala za album?

U svibnju 2021. izdala sam singl "Uzbuna", a u travnju 2022. singl "Okus" u kojima ukazujem na bitnost ženske samostalnosti, ali i na poziciju žene u 21. stoljeću. Željela bih predvoditi novi pop zvuk u Hrvatskoj, a svojom glazbom prenijeti moćnu poruku za sve žene, a to je da budu svjesne vlastite moći, energije i neovisnosti. Materijal za album se radi, pretpostavljam da će to biti neki kratki EP s pet-šest pjesama.

Tko su vam najveći glazbeni kritičari i kome uvijek prvo puštate nove pjesme?

Rekla bih da mi je najveći glazbeni kritičar mama, koja nakon 25 godina rada u novinarstvu i kao radijska glazbena urednica svakako uvijek ima neku kritiku. Naravno, to je uvijek u veselom i pozitivnom tonu, a svaki komentar poslušam i prijedlog poštujem, ali ipak na kraju napravim po svom unutrašnjem osjećaju.

Koliko bi vam značio plasman na Eurosong i jeste li to najveće glazbeno natjecanje oduvijek pratili i imate li neku najdražu pjesmu s Eurosonga?

S obzirom na to da je velik dio mojeg glazbenog izričaja i scenski nastup, upravo taj spoj željela bih kao mlada glazbenica pokazati na tom velikom europskom natjecanju, na čijoj ću pozornici, osvojim li srca publike, s ponosom predstavljati svoju zemlju. Od nastupa s proteklih Eurosongova, istaknula bih nastup Doris Dragović i njezine pjesme "Marija Magdalena". Taj nastup pamtim kao vokalno i scenski vrlo moćan, a imao je i priču.

