Panta i njegovi dame trijumfirali: 'Totalno ste rasturili!'

Drugi dan kuhanja timovima donosi novi zadatak, a on se temelji na jednoj ključnoj namirnici. U ovoj epizodi ta je namirnica purica, što je u prvi mah izazvalo paniku među kandidatima jer su se prepali da u 75 minuta neće stići dovršiti jelo. Uz puricu morali su imati i mlince, ali i francusku salatu.

Uz taj zadatak, za domaću zadaću dobili su pripremiti tijesto za orehnjaču ili makovnjaču, koju u večerašnjoj emisiji moraju dovršiti. Pokazalo se da zapravo većina kandidata nikad prije nije pripremala puricu na tradicionalan način, a Nered i Renman muku su mučili i s pripremom slastice.

Prvi su pred žiri došli članovi tima Polupani zvončići, odnosno Renman i Nered te klinci Nico i Karlo. Špiček je bio jako zadovoljan puricom i omjerom začina, kao i mlincima.

„Njihovo glavno jelo je baš bilo jako dobro, meso je sačuvalo sočnost. I mlinci su bili jako dobri. Doduše, bilo je slano, ali još uvijek to može proći“, komentirala je Željka. I Pažanin nije imao većih primjedbi, osim što je prokomentirao da bi volio da su sami narezali sve povrće za francusku salatu.

No zato kod slastica, odnosno orehnjače, nisu bili toliko velikodušni u komentarima.

„Nadjev je lijepo začinjen, ali to je kao suharak, tu nema tijesta. Ovo je novo jelo“, kazala je Željka. Dečki su naposljetku dobili 22 boda.

Sljedeći su pred žiri stali članovi tima Gromača, koji su donijeli cijeli niz jela, a svom glavnom jelu, purici su dodali okus tartufa. Željka je prokomentirala da je purica ostala suha a mlinci neslani.

„Sličnog sam mišljenja kao Željka. Malo mi je žilavo meso i trebalo je malo više posoliti“, komentirao je Špiček, ali su zato svi članovi žirija bili jako zadovoljni orehnjačom. Za svoja su jela su dobili 24 boda.

Prigorci nisu bili u potpunosti zadovoljni svojim jelima, ponajviše izgledom, ali su se nadali da će okus popraviti sve.

„Mrvicu je preslano, ali je jako sočno. Mlinci su mekši, ukusni, lijepo začinjeni. Francuska lijepo paše pored preslanog mesa“, kazala je Željka. Pažanin je bio također zadovoljan mesom i mlincima, kao i francuskom pa je kombinaciju smatrao punim pogotkom.

Špiček je ipak imao zamjerku na mlince, koji mu nisu bili dovoljno masni. Nije bio zadovoljan ni kremom od vanilije, ali je zato bio zadovoljan orehnjačom. Njihov zbroj ocjena na kraju je bio 22.

Jovanovići su svojoj purici dodali i pancetu, što je Pažaninu bilo po volji te je zaključio da je jako sočna, a i mlinci su bili po njegovu guštu.

„Francuska je fina, ali mi se neka kiselina osjeti, dominira“, kazao je Pažanin pa su Jovanovići objasnili da su francuskoj dodali bučino ulje. Ni Špiček, kao ni Željka nisu imali većih primjedbi na glavno jelo. Kod slastice im krema od vanilije, koja je bila u kombinaciji s mascarpone sirom, nije najbolje uspjela, no orehnjača je bila svima dobra. Za svoj trud dobili su 23 boda.

La Parenzana tim izazvao je veliko zadovoljstvo kod Pažanina, koji je imao samo riječi hvale za glavno jelo. Oni su za slasticu, umjesto orehnjače, odlučili napraviti makovnjaču.

„Totalno ste razvalili ovim zadatkom, nemam baš nikakvu zamjerku. Hvala vam za makovnjaču, odlična je!“, zadovoljna je bila Željka. Panta i njegove dame na kraju su dobili maksimalnih 30 bodova!

„Pomislio sam, što se to dešava, je li to moguće!?“ komentirao je zadovoljni Panta!

No do ispadanja jednog od timova treba skuhati još nekoliko jela, a koja će to biti, gledatelji će saznati u srijedu od 20:45 na RTL-u!