Palestina prvi put u povijesti ima predstavnicu na Miss Universe! Ova brineta nije klasična ljepotica, evo zašto

Prva palestinska predstavnica koja će sudjelovati u natjecanju za izbor ljepote Miss Universe, Nadeen Ayoub, kaže da želi iskoristiti tu prigodu kako bi predstavila drugu stranu palestinskog identiteta i "humanizirala" sliku naroda za koji, kako je rekla, vjeruje da se često svodi na pojam patnje. U jeku rata između Izraela i palestinskoga islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze, 27-godišnjakinja se sprema nositi lentu Miss Palestine prvi put u povijesti natjecanja, ovog studenoga u Tajlandu.

Prilika je to, kazala je, da istakne ljepotu svoje rodne zemlje, bogatstvo njezine baštine i "humaniziranu" sliku o njezinu stanovništvu. "Mi nismo samo naše borbe i patnja", rekla je mlada žena duge smeđe kose. Palestinski narod "su i djeca koja žele živjeti, žene koje imaju snove i težnje."

Tvrtka koja stoji iza natjecanja za Miss Universe je trenutačno tajlandski JKN Global Group, koja je organizaciju kupila 2022. godine. Njezini su predstavnici potvrdili sudjelovanje mlade Palestinke u izjavi za CNN u kolovozu. Organizacija "ponosno pozdravlja predstavnice iz cijelog svijeta", a Nadeen Ayoub, "uspješna palestinska aktivistica i model, utjelovljuje otpornost i odlučnost, baš kao i naša platforma", stoji u njihovoj objavi.

Nadeen Ayoub je odrasla između Zapadne obale, Sjedinjenih Država i Kanade, a danas živi između Ramallaha, Amana i Dubaija i nije oduvijek sudjelovala u natjecanjima ljepote. "Moji roditelji imaju formalno fakultetsko obrazovanje pa su me poticali da se i ja usredotočim na studij", rekla je AFP-u tijekom intervjua u Zaljevskom emiratu, gdje je osnovala organizaciju za obuku kreatora sadržaja o održivom razvoju i umjetnoj inteligenciji.

S diplomom engleske književnosti i psihologije počela je podučavati i raditi za humanitarne organizacije na okupiranim teritorijima prije nego što joj je ponuđeno da nosi reviju u Italiji, gdje je stekla priznanje. Ljudi iz branše potom su je potaknuli da se uključi u međunarodna natjecanja, počevši s razvojem nacionalne franšize Miss Palestine. "Čak i nešto tako jednostavno kao što je organizacija nekog događaja za nas je kompliciran proces. U drugim se zemljama to podrazumijeva, a nama su trebala desetljeća", istaknula je Nadeen Ayoub.

Jedan od problema je činjenica da oko 50 posto Palestinaca živi u inozemstvu, a 50 posto njih između Gaze, Zapadne obale i Izraela, zbog čega se izbor mora organizirati online da bi bio reprezentativan, pojasnila je.

Kao prva pobjednica koja je sudjelovala u izboru za Miss Earth godine 2022. bila je uključena i u filantropske aktivnosti organizacije, no prestala se natjecati kada je započeo rat u Gazi, izazvan napadom Hamasa bez presedana na izraelski teritorij 7. listopada 2023. "Našem narodu treba glas; ne želimo da naš identitet bude izbrisan", istaknula je, dodavši da Palestinu već priznaje većina članica UN-a. "To je nacija, a ja ću predstavljati zemlju kao takvu", rekla je prije nego što preda baklju novoj Miss Palestine.