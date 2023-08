Painkiller je zastrašujuća priča o manipulacijama današnje farmaceutske industrije

Painkiller, Netflix

Naučili smo da nikada nije pametno unaprijed proglašavati nešto vrijednim gledanja, no ovdje ćemo riskirati. Alex Gibney vodeći je svjetski autor dokumentaraca, čovjek koji je uistinu svojim radom na dokumentarnim filmovima poput “Zero Days”, o dokazanom kibernetičkom napadu Izraela na iranska nuklearna postrojenja, pa serijal “Dirty Money”, gdje prikazuje različite priče o korupciji, kriminalu i pohlepi koje se ubrzano šire svjetskom ekonomijom, pa “Tiger”, o najpoznatijem golferu u povijesti ili čak i igranu seriju “Looming Tower” o napadu 9/11, dokazao kako je novinarstvo, pogotovo ono istraživačko, spašeno u dokumentarnom filmu. U kontekstu igrane serije “Painkiller” svakako se mora spomenuti “The Crime of the Century” u kojem se optužuje Big Pharma, odnosno grupacija najvećih farmaceutskih kompanija u svijetu, za neodgovornu proizvodnju i distribuciju lijekova s nuspojavama koje mogu imati dalekosežne posljedice po čovječanstvo, sve, naravno, uz pomoć politike koja nema problema primiti novac i od onih koji promiču takve ciljeve. “Painkiller” priča upravo takvu priču, o lijeku protiv bolova OxyContin koji je u širu distribuciju dospio nakon što je farmaceutska kompanija Purdue Pharma, u vlasništvu moćne obitelji Sackler, uspjela kroz američkog regulatora Food and Drug Administration dobiti odobrenje za njegovo propisivanje. Samo, taj lijek imao je i jednu dosta ozbiljnu nuspojavu, izazivao je teške ovisnosti. Gibney je u svojem dokumentarcu uspio dokazati odgovornost kompanije Purdue i obitelji Sackler koji su se suočili s multimilijunskim tužbama. Taj je dvodijelni dokumentarac, napravljen za HBO, bio kulminacija priče koju su započela dvojica novinara The New Yorkera, Patrick Radden Keefe i Barry Meier, svojim tekstovima o epidemiji ovisnosti o lijekovima u Sjedinjenim Državama gdje su otvorili priču o obitelji Sackler i Purdue Pharmi. Serija “Painkiller” temelji se upravo na njihovim tekstovima, a sasvim je sigurno da će suradnja s vodećim svjetskim dokumentaristom zaokružiti priču. Mi ovdje u Europi nismo dovoljno informirani o tim događanjima u SAD -u, iako su u nas i dalje najdistribuiraniji lijekovi upravo antidepresivi i lijekovi protiv bolova. Koliko je ta afera pogodila Sjedinjene Države govori i činjenica da u ovoj Netflixovoj seriji nastupaju Matthew Broderick te Taylor Kitsch, pa Sam Anderson, a onda i West Duchovny, kći poznatoga tate Davida. Ako serija i ne bude dramaturški vrhunska, svakako je treba pogledati u kombinaciji s Gibneyjevim dokumentarcem kako bi se dobila puna perspektiva o djelovanju jedne farmaceutske kompanije i posljedicama koje takva nelegalna postupanja mogu imati.

Spavači, SkyShowtime

Dobra je odluka lokalnog vodstva ove streaming platforme da srednjoeuropske proizvode proizašle iz svojedobnog natječaja na HBO-u nanovo ponude domaćoj publici. Reklo bi se kako vjerojatno nikada neće nestati predrasuda prema kojoj će većina uvijek dati prednost angliziranim serijama, vjerujući kako se radi o bogatijim produkcijama s većom tradicijom, što onda jamči kvalitetu. Nije bez logike, no i u “Spavačima” se vidi kako je došlo vrijeme da se tu predrasudu ruši. Ova češka serija još je jedan u nizu zaista dobrih proizvoda koji dolaze iz zemalja nekada smještenih iza Željezne zavjese, a koje se i bave tim dobom ili onim neposredno prije raspada sovjetskog bloka. Kako sinopsis kaže, ova špijunska drama odvija se krajem 1989. godine, u vrijeme raspada sovjetskog carstva. U jeku Baršunaste revolucije, koja je okončala 40 godina ruske dominacije, obična žena biva uhvaćena između dva svijeta: državne sigurnosti i disidenata. Postupno je prisiljena otkriti neočekivane tajne obiju strana. Vrlo dobro, vrijedno gledanja.

Čudotvorci IV, HBO Max

Jedna od simpatičnijih serija posljednjih godina uvijek je imala neki peh jer je svaka sezona počinjala u sjeni nekog bučno najavljivanog većeg hita. A riječ je o doista originalnoj parodiranoj storiji o putu kroz vrijeme gdje se ismijavaju neke od priča i događaja koje čovječanstvo drži najvažnijima, štoviše svojim temeljima. Poput Isusa, primjerice, kojega smo gledali u prvoj sezoni. Pa onda stvaranje zapadne civilizacije u drugoj, zatim osvajanje Divljeg zapada u trećoj. A u četvrtoj je na red došla budućnost, i to ona jako nalik “Mad Maxu”. Samo i ovdje s pomakom. U svijetu uništenom nuklearnom katastrofom ljudi se i dalje ponašaju na isti način pa imaju bračnih nevolja, loše šefove i lokalne tajkune u nastajanju koji se bogate na, zanimljivo, otpadu. Ako su Steve Buscemi i Daniel Radcliffe izdržali četiri sezone, onda serija sigurno nešto vrijedi. Odnosno, i više je nego solidna pa se isplati odgledati i više nego jednu sezonu. Provjerite jesu li “Čudotvorci” zaslužili više pažnje nego što je imaju.

Sharkfest, National Geographic Wild

Morski psi postali su dio popularne kulture na jedan dosta interesantan način. A to je kroz film, prije svega “Ralje” Stevea Spielberga, gdje je preuveličavanje njihovih fizičkih i prirođenih osobina te životinje prometnulo u ultimativne predatore. U seriji dokumentarnih emisija o morskim psima u kojima se prikazuje na koji se način oni istražuju, kako se ponašaju u prirodi, kako se međusobno odnose različite vrste, pa onda i kako se druge vrste odnose prema njima, vidjet ćemo jednu drugačiju istinu. A ona, na žalost mnogih, a vjerojatno iznenađenje većine, nije niti približno onakva kakva je u filmovima. Zato odmah upozorenje, krvave scene u ovim su emisijama doista rijetke pa festival morskih pasa preporučujemo onima koje zaista zanima priroda i oceani u kojima se morski psi kreću. Ne mora sve zanimljivo biti i strašno, pa će ovi dokumentarci vjerojatno razbiti brojne predrasude u vama koji ih pogledate. No, opet, ostanite oprezni i nakon gledanja, ovdje ćete doznati zašto.