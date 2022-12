Ozren Kanceljak: 'Prestao sam misliti da mogu unarijediti scenu, danas mi je bitno da mi je emisija dobro smiksana'

Ozren Kanceljak Kanca dobro je poznato ime u zagrebačkim glazbenim krugovima. Karijeru je počeo kao 17-godišnjak u Poletu, u 80-ima je bio DJ u kultnim klubovima Lapidarij i Kulušić, radio je s Dinom Dvornikom, Gibonnijem, Oliverom i Parnim valjkom, bio jedan od vodećih ljudi Porina, a danas ga slušamo u emisiji "Breakout" ponedjeljkom od 15.05 na Yammat FM-u.

Vaša emisija "Breakout" postala je sinonim za dobru glazbu, često za onu koju i ne možemo čuti na komercijalnim radijskim stanicama. Kako je nastao "Breakout" i kad je emitirana prva emisija?

Hvala na komplimentu. Breakout je na Yammatu krenuo dogovorom kojeg smo postigli, na žalost, pokojni Alen Balen I ja kroz seriju razgovora I druženja. Konačan je dogovor pao tijekom susreta u New Yorku. Tamo je Alen bio svojim poslom, a ja sam stigao iz New Orleansa sa Jazz Festivala. Tako smo i dogovorili da prva emisija bude posvećena sceni New Orleansa. Prvi je Breakout emitiran polovinom svibnja 2018. a inače je svjetonazorski nastavak istoimenih emisija koje sam davno imao na Radiju 101. Tako je pitanje u kojem bi se smjeru sadržajno kretao serijal, bio zapravo, određen i našom zajedničkom prošlošću.

Kako slažete pjesme koje svirate u emisiji? Vodite li se aktualnošću ili nečim drugim?

Dnevno preslušam minimum 5 novih albuma. Kod svakog preslušavanja selektiram snimke za koje mislim da bi mogle funkcionirati u emisiji. Na koncu slažem tih 50 minuta s idejom da zastupljene snimke dijele neke poruke ali i da budu radiofonične. Nastojim predstaviti uglavnom nova izdanja koja želim uvijek kontekstualizirati. Osim toga, želim zabilježiti ako neki umjetnik, koji je zaslužan za glazbu koju pokriva Breakout ode s ovoga svijeta ili ako slavi neku obljetnicu. Osnovna misija Breakouta je, da ostavi neki mali trag da postoje i brojne drugačije scene koje se uglavnom nastavljaju na bogatu baštinu organski odsvirane glazbe. Kao i da je ta glazba otvorena novim utjecajima novog vremena.

Emisija ima i edukativni karakter pa u njoj često govorite zanimljive informacije o glazbenicima koje čujemo. Javljaju li vam se slušatelji, kakav je feedback?

To je posljedica dogovora s Alenom. Pokušavam jako ograničiti vrijeme gdje pričam. Moje ambicije, aspiracije i ciljevi su mi prije 30 i više godina bili puno viši nego su danas. Bili su nerealni. Tada sam mislio da emisija i to što radim može unaprijediti scenu, grad. Danas znam da su vjetrenjače pobijedile, pa sam zadovoljan ako je emisija dobro smiksana. Feedback dobivam svakog tjedna od nekih fanova. Uglavnom su to glazbenici ili pripadnici “srebrnih” generacija, ljudi koji su mahom odustali od aktivnog praćenja nove glazbe ali slušaju emisiju jer ih iznenadim kako i dalje ima dobre muzike. No, drago mi je kad mi se jave mlađi. Ali, i tu se uglavnom radi o školovanim glazbenicima koji i inače prate takvu muziku, pa im je drago da tako nešto postoji i u našem eteru. Nažalost, kod nas ni mediji ni publika niti ne znaju u dovoljnoj mjeri često i za višestruke dobitnike najvećih glazbenih priznanja, ako su mlađi od 40 godina. Lani je tako Jon Batiste tek djelomično otkriven nakon što je dobio sve silne Grammy nagrade. Što reći da je grupa Snarky Puppy totalno nepoznata kod nas, a višestruki su dobitnici Grammyja i rade po cijelom svijetu rasprodane turneje. Uključujući Beograd i Ljubljanu. Ali ne i Zagreb ili bilo koji drugi grad u Hrvatskoj. A suvremenoj funk, breakbeat ili Rhythm and Blues sceni da uopće ne pričam. Dakle, nemam nikakvih iluzija ni ambicija većih od zadovoljstva da mi je svaka emisija što bolje smiksana.

Novinarsku karijeru počeli ste kao tinejdžer u Poletu. Kako ste zavoljeli glazbu, na kojoj ste glazbi odrasli?

Glazba je, čini mi se, bila u meni. Od svojih prvih dana sam bio okružen swingom, gospelom i jazzom kojeg je puštao tata kad je bio kod kuće. Intuitivno sam, kao dijete reagirao na neke stvari s radija a tata mi ih je onda kupovao i donosio kući kao singlice. Nikad s roditeljima nisam imao problema oko podrške mojoj evidentnoj sklonosti ka glazbi. No, imao sam problema s učenjem glazbe. Nisam imao strpljenja za učenje u glazbenoj školi. Način na koji sam kao klinac učio klavir nije bilo ono što sam volio ni “čuo” u sebi. Završio sam osnovnu glazbenu školu, ali skoro pa ništa od toga nije ostalo u meni. I sada mi je užasno žao što sam zaboravio čitati note. U mojem tinejdžerstvu, me totalno uzeo fusion kojeg smo zvali jazz rock. U Zagrebu su višekratno dolazili i John McLaughlin, Weather report, George Duke, Billy Cobham, Stanley Clarke, Al di Meola. Bio je I Herbie Hancock… Da o redovnim koncertima ECM jazza u Studentskom centru ne pričamo. Kasnije sam upoznavao funk i rhythm and blues. I ta me glazba puno više uzela nego novi val. Fusion je u to doba imao u Zagrebu barem istu količinu publike kao I novi val. Posjeta koncertima je to potvrđivala. Ali je novi val imao svoj medij. Bio je to Polet. Jazz ga nije imao, pa je ta priča ostala neusporedivo slabije zabilježena. Što ne znači da se nije u to vrijeme dešavala.

U 80-ima ste radili kao DJ u kultnim klubovima Lap i Kulušić. Kako ste tada nabavljali glazbu, po čemu pamtite te godine?

To je bio čisti altruizam. Uopće čuti neku novu glazbu je bio izazov. Počeo sam djirati i prije početka emitiranja Radija 101. Bili smo pretplaćeni na neke strane magazine, koji su odražavali naš sustav vrijednosti. Moj, tadašnji partner iz Lapidarija, Bojan Krstić je bio pretplaćen na Face, a ja na Musician. Odlazio sam u američku čitaonicu da pratim Billboardove liste. Te informacije sam si sve zapisivao u teke. A onda od prijatelja ili tate (koji je često putovao) naručivao ploče. U Kulušiću smo svi bili međusobno prijatelji i zajedno smo koristili ploče. Tako smo štedjeli I nismo kupovali duplikate. Imali smo ograničene informacije i izvore, ali nas je strast ganjala da se gradimo.

Zanimljivi detalj u vašoj biografiji je da ste napisali tekstove za pjesmu "Zmaja dah" Dina Dvornika i englesku verziju Tajčine "Hajde da ludujemo". kako je došlo do tih suradnji?

Ma, to su bili izleti, bez ikakve ambicije. Dino Dvornik, je nakon uspjeha prvog albuma došao živjeti u Zagreb, a ja sam radio u Jugotonu. Kad je krenuo snimati novi album, ponekad smo se družili. A “Zmaja dah” je rezultat jednog takvog višenoćnog ruženja. Napravio sam mu još neke tekstove, ali je odabrao samo taj kao i engleski “Big”. Tajči je pak rezultat situacije iz samog Jugotona. Zrinko Tutić je htio napraviti maxi singl na kojemu je bio remix ali I da bude pjesma na engleskom. Više je ljudi radilo na tom prepjevu. Ja nisam bio niti jedini ni sam, a konačnu verziju je odabrao Zrinko. Ili netko u studiju.

Dugo ste godina bili u glazbenom biznisu, vodili ste karijere najpoznatijih izvođača poput Parnog valjka, Olivera ili Gibonnija. Jedan od najzanimljivijih detalja je kada ste prodali karte za generalnu probu Oliverovog koncerta. Vjerujem da to više nikom nije uspjelo?

Ne bi baš rekao da sam vodio te karijere, pogotovo ne na isti način. S Husom sam učio o domaćem businessu. Bio sam u pogledu trendova u svjetskom businessu načitan i informiran jer sam išao na razne poslovne konferencije u Ameriku. Pa sam mu predlagao, za naše okvire, neke poslovne inovacije, koje su se pokazale jako uspješnima. I lukrativnima. I taj period suradnje s Valjkom ima posebno mjesto u mom srcu. S Gibonnijem je sve otišlo na viši nivo. Dok smo surađivali, obarali smo sve moguće rekorde prodaje, kako nosača zvuka tako i rasprodanih velikih dvorana po višim cijenama ulaznica. Uvodili smo nove komunikacijske alate, koristili u suradnji sa sponzorom nove tehnologije na posve novi, do tada i u svijetu originalni način. Ta suradnja, mi je tom pogledu, kroz tih desetak godina, bila nešto fantastično. A suradnja s Oliverom je došla kao ekstenzija suradnje s Gibonnijem. Oliver je bio gost na nekoliko velikih Gibinih koncerata. Tako smo se upoznali i Oliver mi je ponudio da zajedno realiziramo neke velike koncerte, kakve on još nije radio. Tako je došlo i do koncerta sa simfoničarima u Domu sportova koji se rasprodao u manje od 5 dana. Kako se dan prije radila generalka, a pritisak na ulaznice nije jenjavao, te nismo imali slobodan termin za dodati još jedan koncert, odlučili smo staviti u prodaju i generalnu probu. I uspjeli!!! Dakle, nije to bio neki plan. Više odgovor na pritisak tržišta

O glazbenom biznisu pisali ste u vašoj knjizi "Milion-Nož u leđa". Koliko se od tada promijenila situacija, pogotovo pojavom digitalnih servisa kao što su Spotify ili Deezer?

Jedan od teasera koji stoji na omotu knjige glasi “Hoćemo li glazbu plaćati poput vode, struje i plina? Zašto da ne”. Mislim da sam time odgovorio. Danas, kroz streaming servise plaćamo slušanje glazbe kao i bilo koju drugu komunaliju. Slušanje je postalo jeftino, legalno i lako dostupno. No, unutarnji su odnosi među dionicima industrije neodrživi. Ne uživaju svi jednako u “novom poretku”. Korisnicima je idealno. Obilje jeftine ponude. Glazbenicima je danas možda gore nego ikada, budući da sudjeluju tek prikupljajući mrvice. Diskografi su riješili prijetnju koja je postojala iz razdoblja Pirate Baya i ilegalnog downloada. Autori su koliko toliko sigurni, ali se i oni bore za unaprjeđenje svoje pozicije. No, i sami streaming servisi su pod stalnim financijskim pritiskom. I dalje su u potrazi za daljnjim investicijama koje bi pokrile nova ulaganja da bi održale svoju konkurentnost. I zbog toga su vrlo nisko, ako uopće profitabilni. Dakle, svijet glazbe se promijenio. Ali postoji cijeli niz problema među dionicima. Jedini je korisnicima bolje nego ikada.

Kako komentirate sadašnju situaciju na hrvatskoj glazbenoj sceni?

Mislim da je najgore što niti jedan dio hrvatske glazbene scene nije u potpunosti integriran u europske i globalne tokove kao prepoznatljiv i aktivan kontributor. Ne postoji jedan izolirani faktor koji je doveo do tog stanja. Kao što ne postoji niti jedan ključni koji bi mogao radikalno doprinijeti ukupnom, a još manje, brzom boljitku. Cijeli niz izoliranih krivih, kratkovidnih politika, poslovnih, političkih i inih odluka je tome doprinijelo. Jedan album hrvatske klasične glazbe zagrebačke kuće “Nota Bene” ima ove godine nominaciju za Grammy. A taj je album rezultat individualnog entuzijazma troje ljudi. To nije proizvod sustava – kao što su K-pop ili globalni uspjesi skandinavske glazbene scene. Ima kvalitetnih pojedinaca u raznim žanrovima, ali ne postoji sustav kroz koji bi mogli razviti svoje potencijale. U tom smislu vidim kao nešto najpozitivnije pokretanje inicijative “We Move Croatia” i držim im sve fige. No, treba biti svjestan da se nikakav uspjeh neće desiti preko noći. Ne može se 30 ili 50 godina izolacije preskočiti preko noći. Doista mislim da je jedina perspektiva za umjetnike izlazak i uključivanje u propulzivna glazbena tržišta i međusobno povezivanje naših talenata s međunarodnim nišama.

Koji su vam daljni planovi za radijsku karijeru? Dokad ćemo slušati "Breakout"?

To ne ovisi samo o meni. Glazbu manijakalno pratim cijeli život. Mislim da “Breakout” ili neke druge emisije, mogu raditi još jako dugo. No, hoću li, ovisi o vlasnicima medija. Što se mene tiče, dok me Yammat želi profesionalno angažirati, dotle će biti i mojih emisija.

VIDEO Mrle nam je otkrio sve o pjesmi s kojom će Let 3 nastupiti na Dori