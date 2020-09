Ozloglašena voditeljica oglasila se nakon optužbi zaposlenika: Privilegirana sam i imam moć

Poznata televizijska voditeljica i komičarka Ellen DeGeneres zadnjih mjeseci suočila se s brojnim optužbama koje su na njezin račun iznijeli njezini bivši zaposlenici. Mnogi su je okarakterizirali kao šeficu iz pakla koja je svoje zaposlenike vrijeđala i odnosila se prema njima bez imalo poštovanja i dijelila im je otkaze i za najmanju grešku. Slično se odnosila i prema osoblju u svom domu i malo tko bi izdržao više od nekoliko tjedana u ovakvim radnim uvjetima i okolini. Ellen se pojavila opet na malim ekranima jer je upravo startala 18 sezona njezinog talk showa i odmah na početku rekla je:

- Dobrodošli u 18. sezonu The Ellen DeGeneres showa. Ako ovo gledate jer me volite, hvala vam, a ako gledate jer me ne volite, dobrodošli. Sretna sam što sam ponovo u studiju jer imam puno toga za reći. - rekla je Ellen i odmah se osvrnula na optužbe s kojima je bila suočena zadnjih mjeseci. - Želim se ispričati svima koje je ova situacija povrijedila. Znam da sam privilegirana i da imam moć i da to dvoje prati velika odgovornost. Prihvaćam potpunu odgovornost za to što se događa na mojem showu. - rekla je Ellen.

Dodala je kako okreće novu stranicu i kako je poduzela sve kako bi se radni uvjeti i atmosfera poboljšali i nada se da će situacija biti bolja. - Ako sam nekoga pritom iznevjerila, povrijedila, jako mi je žao zbog toga - rekla je Ellen na kraju.