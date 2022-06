Ovu pjesmu Hrvati najviše slušaju, a stihovi nisu svima razumljivi i u tri dana dobila je dva milijuna pregleda

Baka Prase (25) jedan je od najpolarnijih YouTubera u regiji, a sada je objavio novu pjesmu koja je u samo tri dana skupila preko dva milijuna pregleda. Pjesma naziva ''Tokyo'' najpopularnija je u Srbiji, a najslušanija je na i na hrvatskom YouTubeu.

-Naučio sam drevni jezik Lorda Bube Corellija - napisao je Baka Prase u komentaru ispod pjesme, a brojni obožavatelji komentirali su kako veoma sliči hitovima spomenutog izvođača koji je također jedan od omiljenih u regiji. Također, komentirali su kako je pjesmu dosta teško razumjeti, a spominju se i brendovi poput Diora i serije La Casa de Papel.

Inače, Baka Prase je krajem prošle godine smanjio aktivnost na društvenim mrežama ponajviše zbog prijetnji koje je dobivao nakon tragične smrti mlade YouTuberice Kristine Đukić Kike, a privremeno je preselio u Amsterdam.

-Izašli su neki naslovi u medijima. Ne znam uopće kako su oni došli do te informacije da sam otišao iz Srbije zato što sam dobivao prijetnje, od toga da će me prebiti do toga da će me ubiti. Otišao sam iz Srbije, vrlo vjerojatno trajno. Jednostavno nisam se mogao nositi s tim pritiskom. Ne znam što ću dalje raditi. Preselio sam se u Amsterdam - rekao je tada u videu objavljenom na njegovom YouTube kanalu.

VIDEO Tonči Huljić na Tomislavcu izveo "Misu Mediteranu", na pozornici mu se pridružila kći Hana