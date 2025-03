Ovu domaću seriju gledalo je 505.000 Hrvata, a evo zašto je jedna epizoda posebno oduševila obožavatelje

Kumovi // NOVA TV - dvije ruže

Nedavno su obilježili treću godinu emitiranja, ali i 500. epizodu, broje već pet sezona, a i dalje ruše rekorde. "Kumovi", popularna domaća serija koja se na Novoj TV prikazuje od 2022., očito ne prestaje oduševljavati gledatelje pa, unatoč nekim kritikama oko usporavanje radnje, čini se da je ipak bila dobra odluka Nove TV oko produljenja broja sezona. Sada je emitirana, kako je prozvana među gledateljima, "najbolja epizoda ikada", u kojoj se održalo vjenčanje Milice i Marka. Epizoda je izazvala oduševljenje među gledateljima prvenstveno zbog vrlo vjernog prikaza vjenčanja, od okupljanja svatova, kupnje mlade, pa sve do odlaska u crkvu, obreda i svadbenog slavlja. "Kao da su snimali pravu svadbu", "Nismo gledali seriju nego snimku vjenčanja"... samo su neki od komentara, a treba reći da je i Nova TV ozbiljno pristupila plasmanu epizode. O vjenčanju je emitiran prilog u In Magazinu, objavljivani su članci i fotografije, a ostali članovi glumačke ekipe su snimali svoje želje i pozdrave za Milicu i Marka. Na svadbi je nastupio i Dražen Zečić koji je otpjevao nekoliko pjesama za uzvanike, odnosno za gledatelje, a cijela je epizoda izgledala kao da su se svi koji su je snimali jako dobro zabavili. Isplatilo se to u konačnici, objavila je Nova TV, te se pohvalila kako je riječ o najgledanijoj epizode ove godine koju je "u prosjeku svake minute pratilo 505 tisuća gledatelja".

S ljubavlju, Meghan // Netflix - tri kaktusa

Gledatelji vole, kako je to pokazala i svadba u Zaglavama, kada se sa sadržajem koji gledaju mogu poistovjetiti. Sušta je suprotnost tome novi Netflixov serijal "S ljubavlju, Meghan" u kojem, kako stoji u službenom opisu, "vojvotkinja od Sussexa, poziva prijatelje i poznate goste na prekrasno kalifornijsko imanje na kojem dijeli savjete o kuhanju, vrtlarenju i organizaciji". Riječ je, ukratko, o osam epizoda savršenog "Pinterest" života s kojim malo tko može imati bilo kakve dodirne točke. Društvene mreže izruguju latice cvijeća na hrani, usiljene razgovore s navodnim prijateljima i umjetnu dnevnu rutinu. Ipak, "S ljubavlju, Meghan" je, osim poprilično lošeg sadržaja, jako dobar marketinški potez pa je tako Meghan Markle već danima glavna tema na društvenim mrežama. Ne čudi stoga što je, unatoč kritikama, već najavljena druga sezona, a to je očito bila i poanta.

Večera za 5 // RTL - jedna ruža

Jedna od emisija domaće produkcije koja, unatoč čestim kritikama, i dalje ima veliku podršku gledatelja je "Večera za 5", koja slavi svoju punoljetnost. Već 18 godina zaljubljenici u kuhanje pripremaju večeru pred kamerama, ugošćuju protukandidate, naruče tamburaše za kraj pa svi zajedno zapjevaju. Ne bi čovjek na prvu očekivao, ali neke su od izjava i scena ušle u televizijsku legendu, o kandidatima se pišu novinski članci, a jela se komentiraju na društvenim mrežama. Možda baš zato što se s njime mogu poistovjetiti, publika ovaj show jednostavno voli, a veliki je plus i što emisija okuplja natjecatelje iz svih krajeva Hrvatske pa se zapravo može očekivati da će show i dalje privlačiti pažnju.

Znamo li što jedemo: Pizza // HRT 1 - tri ruže

Sa sadržajem o hrani lako je prikupiti simpatije, a Robert Knjaz je svojim novim zabavno-poučnim serijalom baš pogodio u sridu! "Znamo li što jedemo" prikazuje se na Prvom programu HRT- a te donosi sasvim drugačiji pogled na hranu koju svakog dana jedemo pa se tako u epizode ubrajaju i one o - bureku, hamburgeru, pašticadi i purici z mlincima, pizzi, juhama, ćevapima, janjetini te sarmi. Prošlog je tjedna emitirana epizoda o pizzi u kojoj je Knjaz gledatelje odveo u Italiju, ali i SAD, a razgovarao je i s najboljim domaćim pizza majstorima. Vodič mu je u New Yorku bio strastveni sakupljač kutija za pizze, a posjetio je i najveći sajam pizze u Las Vegasu. U konačnici predstavio je gledateljima napuljsku pizzu, ali i najneobičnije pizze diljem svijeta. Na kraju su gledatelji dobili i recepte za kućnu pizzu, a u svakoj od epizoda nauči se nešto sasvim novo o naoko jednostavnim jelima. Jako zabavno, a u isto vrijeme poučno!

