Ovo morate čuti: Svestrani Schwarzenegger repa o svom životu!

Čini se da se legendarni austrijski glumac Arnold Schwarzenegger (71) nakon kraja svoje političke karijere zabavlja više nego ikad. Arnie je nedavno izašao na naslovnici njemačkog GQ magazina, preživio udarac poludjelog fana u leđa u Južnoafričkoj republici, snimi novi nastavak Terminatora, govorio u dokumentarcu o oceanima, a sad je i snimio rap pjesmu!

Glumac je udružio snage ss austrijskim glazbenikom Andreasom Gabalierom i odrepao stihove koje je sam napisao u pjesmu "Pump it Up (The Motivation Song)". U pjesmi možemo čuti detalje iz Arnijevog života, od titule na natjecanju Mister Universum pa do glume u filmovima "Conan" i "Terminator".

Posebno je zanimljivo i da Schwarzenegger izgovara svoje poznate rečenice "Hasta la vista Baby" i "I'll Be Back".