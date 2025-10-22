Naši Portali
SJEĆATE LI SE NJIH?

Ovo je prvi par koji je spojio 'Ljubav je na selu': Nije pronašao srodnu dušu u showu, ali ona ga je odmah osvojila

22.10.2025.
Iako Mato nije pronašao srodnu dušu među kandidatkinjama iz emisije, Nikolina ga je odmah osvojila. Tijekom prvog mjeseca održavali su kontakt isključivo telefonski, da bi se potom počeli i osobno sastajati.

Televizijski show 'Ljubav je na selu' bio je katalizator za brojne veze, a prvi par koji je izrekao sudbonosno 'da' bili su Mato Smolčić iz Retkovaca i Nikolina Trgovac iz Svete Jane kraj Zagreba. Njihova priča započela je kada je Nikolina, gledajući emisiju s majkom, ugledala Matu na malim ekranima.

"On mi je najzgodniji. Pazi, mogao bi ti biti zet", izjavila je tada svojoj majci. Ove su se riječi, zahvaljujući njezinoj odlučnosti i samom showu 'Ljubav je na selu', uistinu ostvarile. Pet mjeseci nakon što ga je prvi put vidjela na televiziji, Nikolina je smogla hrabrosti nazvati Matu. Iako Mato nije pronašao srodnu dušu među kandidatkinjama iz emisije, Nikolina ga je odmah osvojila. Tijekom prvog mjeseca održavali su kontakt isključivo telefonski, da bi se potom počeli i osobno sastajati. Ona je putovala k njemu u Retkovce, a on je posjećivao nju u Zagrebu. Sedam mjeseci kasnije, par se vjenčao.

"Bila je to prava slavonska svadba s 400 uzvanika, a haljinu sam kupila u Njemačkoj", prisjetila se Nikolina, koja je nedugo nakon vjenčanja rodila njihovo prvo dijete, kćer Ljubicu. Obitelj se s vremenom proširila, a ova dirljiva priča ne bi bila moguća bez emisije 'Ljubav je na selu'.

