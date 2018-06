Oni su slavni i bogati, neki imaju i mračnu prošlost no od ove ovisnosti svi zaziru!

Foto: Dino Stanin/Pixsell Ista priča je i s Angelininim bivšim mužem, Bradom Pitom, koji je otkrio kako ne shvaća kako kompjutori uopće rade i da ne želi sudjelovati u ovoj, kako je zove, "mašini za publicitet".To je jedan potpuno drugi svijet koji vas uvuče u sve to - kaže Pitt.

Foto: REUTERS Prije skoro deset godina, legendarni Elton John predložio je da se internet ugasi na period od pet godina. On je tvrdio kako glazba i ovaj svijet nevjerojatno pati zbog porasta online komunikacije i međusobnog dijeljenja sadržaja na internetu

Foto: PA/Pixsell Oskarovka Jennifer Lawrence je jednom prilikom za BBC Radio 1 izjavila kako je i tehnologija i socijalni mediji - zbunjuju "Nisam baš dobra s mobitelima i uopće s tehnologijom. Ne stignem pročitati ni sve mailove, pa me pomisao na Twiter užasava."

