Ovakve snimke nikada nisu viđene, kamere su postavljene na mreže koća kako bi se vidjelo što se događa na dnu mora kada počne takav način ribolova

Ocean s Davidom Attenboroughom, National Geographic

Iskreno, ne vidimo nikoga niti izbliza takvog ugleda da bi mogao zamijeniti Sir Davida Attenborougha jednom kada najpoznatiji svjetski prirodoslovac više ne bude imao energije i zaključi da je vrijeme da se kaže zbogom kameri. Postoje vrlo vješti popularizatori znanosti koji privuku i globalnu pozornost. No, nekoga tko je na ovakav način približio prirodu gledatelju bilo gdje u svijetu, jednostavno ne vidimo. Attenborough cijeli svoj radni vijek, a to je doista gotovo 80 godina, to radi na jedan vrlo konkretan način. U svakoj emisiji uspješno podsjeća gledatelja kako je dio prirode upravo i on sam što se zbog napretka uglavnom pomalo i zaboravljalo. Čovjek se počeo ponašati kao da nije dio prirode, odnosno da priroda postoji samo zbog njega pa on ima pravo ponašati se prema njoj i s njome kako god njemu drago bez obzira na posljedice njegova činjenja. U lmu “Ocean” to je prikazano možda i najdramatičnije do sada kada se o Sir Davidu radi. Ovdje se pokazuje kako svjetska mora i oceani imaju neobičnu sposobnost oduprijeti se neprijateljskom čovjekovu djelovanju, ali pod uvjetom da im čovjek za to da vremena. Ako tako bude, oceani će se oporaviti čak i vrlo brzo od bilo kakvog lošeg djelovanja čovjeka. Kao jedan primjer takvog pogubnog djelovanja po prirodu oceana jest koćarenje, način ribolova jako prisutan i u nas. Nikada prije nisu viđene ovakve snimke, produkcija je lma dobila dopuštenje znanstvenih momčadi koje istražuju svjetska mora i učinke čovjeka na mora da kamere postave upravo na mreže koća kako bi se izbliza vidjelo što se na dnu događa kada počne takav način ribolova. Pa vidimo da se zapravo i ne radi o ribolovu nego o prikupljanju svega što se mreži nađe na putu pri čemu se uništavaju staništa, a život na dnu nema kuda pobjeći. Upozoravamo, snimke su doista uznemirujuće, a kada ih prate podaci kako se oko trećine “ulova” naprosto vraća moru jer ga se ne može iskoristiti, tada situacija svakome mora biti jasna. Čovjek je dominirajuća vrsta na planeti i stoga ima najveću odgovornost dopuštanja prirodi da se oporavi od njegova djelovanja. Ovdje se dokazuje koliko je to važno, ne samo na ribarenju već i na Velikom koraljnom grebenu za koji smo često čitali kako je pred propadanjem, izbjeljivanjem. Ipak, i ondje, na tom jednom od najunikatnijih prostora na Zemlji, moguće je da se stvari poprave. Naravno da je produkcija lma tražila nevjerojatno strpljenje ekipa kako bi uhvatili one najbolje kadrove s najudaljenijih staništa brojnih vrsta za kontrolu čije egzistencije čovjek naprosto nema dozvolu.