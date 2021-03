Ova Hrvatica je s 12 godina glumila s Jasonom Stethamom, a Julia Roberts ju je pozvala na roštilj

Rijetki su se Hrvati posljednjih godina uspjeli probiti u Hollywoodu i zaigrati uz bok s nekim od najvećih zvijezda današnjice. Oni koji i površno prate film znaju da je trenutačno naš najuspješniji glumac Goran Višnjić. Nekoliko zapaženih rola imao je Rade Šerbedžija, a nakon uloge u hit-seriji “Fargo” sve je traženiji i Goran Bogdan. No malo tko zna da imamo i uspješnu glumicu u Hollywoodu. Izabela Vidović 19-godišnja je Hrvatica koja je rođena u Chicagu, no njezini roditelji Mario i Elizabeta su iz Busovače. U samo nekoliko godina filmske karijere, Izabela je ostvarila nekoliko zanimljivih uloga s velikim zvijezdama kao što su Jason Statham, Winona Ryder, James Franco, Owen Wilson, Julia Roberts i Kristen Bell.

– Moja mama radi u filmskoj industriji, ali nije me upoznala s glumom na samom početku. Zapravo sam svoju ljubav prema nastupu otkrila kroz pjevanje. Kad sam imala sedam godina, moj profesor pjevanja predstavio me je glumačkom agentu, a ostalo je povijest. Moja ljubav prema glumi nakon toga se zaista produbila, i sve što znam naučila sam od mame – priča nam Izabela koja ističe da su joj roditelji jedini uzori jer su od nje napravili osobu kakva je danas. Također je zahvalna bakama i djedovima koji su kamen temeljac njezine obitelji.

Nakon nekoliko manjih uloga u serijama Izabela je prvu veliku ulogu igrala u filmu “Neprijatelj pred vratima”, u kojem je glumila kćer Jasona Stathama. Tada je imala samo 12 godina.

– Uvijek je pomalo neobično biti u društvu veoma poznatih osoba. Mislim da mi je to što sam bila tako mlada bila prednost, jednostavno nisam prihvatila takvo okruženje kao teret i nije mi predstavljalo dodatno opterećenje. To sam doživjela kao avanturu, radila sam na nečemu što sam voljela, s osobama koje sam ponekad gledala na TV-u! Ponekad se poželim vratiti tom jednostavnom načinu razmišljanja i pogledu na život – veli Izabela koja je ponovila to iskustvo u filmu “Čudo” iz 2017. godine. Tamo su joj partneri bili ni manje ni više nego Owen Wilson i oskarovka Julia Roberts. Julia ju je impresionirala nakon što je nju i mamu pozvala u svoj dom, gdje su uz roštilj razgovarale o glumi.

– “Čudo” je bilo stvarno sjajno iskustvo. Suradnja s Julijom bila mi je velika čast, odrasla sam gledajući njezine filmove! Puno sam naučila u zajedničkom izvođenju scena kao i promatranjem njezina rada. To je bilo poput dvomjesečnog tečaja za glumu uživo s poznatim glumcima – uzbuđeno nam je rekla Izabela koju su gledatelji imali prilike gledati i u posljednjoj sezoni hit-serije “Veronica Mars”, gdje je igrala odmah uz glavnu glumicu Kristen Bell.

– Bilo je odlično! Biti dio posljednje sezone serije koja ima tako bogato nasljeđe i jako je gledana bila je nevjerojatna prilika. Kristen je bila sve ono sto sam očekivala od nje, duhovita i totalni profesionalac – otkrila nam je mlada glumica koja je s obitelji prije nekoliko godina posjetila Hrvatsku.

– Uglavnom sam putovala južnim dijelom obale, od Dubrovnika do Šibenika. Malo je reći da je Hrvatska prekrasna. A hrana je božanstvena– kaže svestrana Izabela koja s mamom i Kathryn Michelle vodi producentsku kuću Almost Normal.

– U svim našim projektima vodeći su snažni ženski likovi s kojima bi se na neki način sve žene mogle identificirati. Likovi žena u našim scenarijima predstavljaju žene u svim sferama života, bilo da se radi o majkama, poduzetnicama ili umjetnicama, ili svemu navedenom! Ja, kao djevojka, kad gledam filmove, želim vidjeti i prepoznati dio sebe u tim likovima na ekranu. Bilo da je to poput gledanja priče o dvadesetogodišnjoj glumici/pjevačici ili nešto fantastično kao što je na primjer “Wonder Woman”. Želja mi je da se mogu povezati s tim likovima na dubljoj emocionalnoj razini. Upravo nam je taj pristup glavna motivacija kada pišemo scenarije i snimamo naše filmove – veli Vidović, čiji je idući projekt upravo jedna takva priča u kojoj sudjeluje niz Hrvata. Riječ je o filmu “Severed Silence”.

– Film “Severed Silence” ima istočnoeuropsku pozadinu s velikim balkanskim i hrvatskim utjecajem – od tradicije, folklora, hrane itd., koji su utkani u priču. Ovo je bila jedinstvena prilika da spojimo toliko hrvatskog filmskog talenta. U filmu igraju Goran Višnjić, Miraj Grbić, Mara Omaljev, Elle Mische i ja, a sve pod okriljem redateljice Elizabete Vidović – ističe mlada glumica koja bi voljela glumiti i u Hrvatskoj.

– Budući da sam jako povezana sa svojim korijenima i govorim hrvatski jezik, voljela bih u svom radu dalje istraživati svoje istočnoeuropsko podrijetlo, kao i raditi s redateljima s naših područja – kaže Hrvatica koja obožava i pjevati. Otkrila nam je kako se lani u karanteni okrenula glazbenoj produkciji, tako da bi uskoro moglo biti novosti i na tom planu.

– U slobodno vrijeme slušam glazbu, idem u šetnju i igram se sa svojim psom. Obožavam provoditi vrijeme u kuhinji, to mi pomaže da se opustim. Što se tiče planova u svijetu filma, još ne smijem o tome govoriti, ali zasigurno ćete me vidjeti na televiziji za nekoliko mjeseci – zaključila je Izabela Vidović.