Ova fotografija je razveselila mnoge: Princ Harry veliko sportsko finale gledao je u društvu jedne članice kraljevske obitelji

Sa članovima kraljevske obitelji princ Harry se zadnji put družio prošle godine kada je bio na pogrebu svog djeda princa Philipa. Napetost i loši odnosi između Harryja i njegovog brata Williama te oca Charlesa nisu se nimalo popravili tijekom Harryjevog boravka u Londonu. Princ se nakon pogreba vratio u Kaliforniju gdje živi sa suprugom Meghan Markle, sinom Archiejem i kćeri Lilibet.

Kada su Harry i Meghan donijeli odluku kako napuštaju kraljevsku obitelj i sele se u SAD kraljevska obitelj je bila iznenađena ovom odlukom, a nakon odlaska iz Velike Britanije Harry je navodno samo sa sestričnama Beatrice i Eugenie ostao u stalnom kontaktu. Princ Harry ovaj vikend je bio na finalu Super Bowla, a s njim u publici nije bila supruga Meghan nego njegova sestrična princeza Eugenie. Iako su im liva bila skrive ispod zaštitnih maski publika je prepoznala članove britanske kraljevske obitelji i objavili su njihove fotografije na društvenim mrežama.

