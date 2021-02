Oštrom konkurencijom započelo peto izdanje najveće glazbene nagrade publike

Dojmovi nakon proglašenja pjesme „Ova ljubav“ Zsa Zse i Hiljsona Mandele hitom 2020. godine još se nisu slegli, a već krećemo s oštrom konkurencijom u novo, peto po redu izdanje Cesarice.

Najveća glazbena nagrada publike u Hrvatskoj pokazala se kao idealna platforma za promociju hrvatskih pjesama, autora i izvođača, stvaranje hitova te kao pokazatelj što hrvatska publika voli. A publika je prošle godine odabrala pop-trap kombinaciju u obliku pjesme „Ova ljubav“ koja je osvojila najviše glasova publike ikad u finalu ove glazbene nagrade. Pred nama je novih 12 mjeseci i 12 mjesečnih hitova koji će pokazati koga će publika odabrati ove godine.

Lista pjesama u konkurenciji za hit siječnja upravo je objavljena i time je i službeno započelo peto izdanje Cesarice. Glasovanje za prvi ovogodišnji mjesečni hit traje do 26. veljače, a u konkurenciji za HIT SIJEČNJA su:

Ona me voli - Ljubavnici

Plan B - Franka

Ptice - Matija Cvek

Sjeti se - Damir Kedžo

Svi smo uz vas - Ivan Zak i prijatelji

Foto: Promo

„Želimo svima vratiti osmijeh na lice. Želimo svima reći koliko je važno da se volimo. Ovaj nas spot prikazuje u nešto drugačijim ulogama, pa smo tako na trenutak osjetili kako i druga zanimanja prolaze kroz ovo razdoblje. Slučajni prolaznici bili su oduševljeni i jako susretljivi pa smo tako i uspjeli napraviti spot koji odašilje puno pozitivne energije“, kazao je Mario Regelja.

Foto: Promo

''Znate onaj osjećaj kada volite i kada je sve drugo nebitno?... Osjećaj kada znate da je sve obično zapravo tako neobično?… Upravo to je Plan B - lijepa, emotivna, a energična pjesma od koje se svaki put naježim. Idealna za nostalgičnu, hladnu zimu...'' – izjavila je Franka.

Foto: Promo

„Sretan sam da smo ovim singlom zaokružili priču i najavljujemo predstavljanje mog prvog albuma za 16.4.2021. godine. Vjerujem da smo godinu započeli lijepom pjesmom i ovim divnim videom. Ujedno hvala koautoru i producentu pjesme Alanu Doviću na strpljenju i upornom radu. Luka i Ana već me dobro poznaju, pa je sve lakše. Cijela je ekipa napravila odličan posao i na tome im najljepša hvala!“ – rekao je Matija Cvek.

Foto: Promo

“Meni je taj prvi osjećaj kad čuješ pjesmu najvažniji. Ako se naježiš i pjesmu osjetiš to je to. Uživao sam u kreativnom procesu zadovoljan sam i znam da ćete voljeti “Sjeti se”. Posebne je atmosfere, pjeva o ljubavi i jedva čekam čuti kako je vi osjećate i pjevate“, kaže Damir Kedžo o svojoj novoj pjesmi i dodaje: “Prije radijske premijere rekao sam da imam tremu. To je osjećaj koji imam kad sam sretan i jedva čekam podijeliti tu sreću s publikom. Kada nešto na čemu smo radili tjednima postaje javno i vaše, dragi moji ljudi.”

Foto: Promo

“Svi smo uz vas - podrška ljudima koji su pogođeni potresom, posebno u Glini, Sisku i Petrinji. Pjesma i spot su nastali u jednoj noći pošto se mi glazbenici najbolje izražavamo preko pjesme. Poruka pjesme je dašak optimizma i nade, da će sve biti bolje”, kazao je Ivan.