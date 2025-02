Oštra reakcija radijske postaje iz Imotskog: Zbog Thompsona neće više emitirati Remi ni Elemental

Nakon što je pjevačica i članica grupe Elemental, Remi, javno izrazila svoje neslaganje s nominacijom pjesme Marka Perkovića Thompsona za nagradu Porin u kategoriji hita godine, uslijedile su reakcije. Među njima se posebno istaknula odluka radijske postaje Radio NU iz Imotskog, koja je kao odgovor na njezine stavove donijela promjenu u svom glazbenom programu.

"Remi je izjavila da 'muzika nisu samo tra-la-la note jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela', čime je jasno stavila do znanja da je protiv Thompsonove nominacije", poručili su u objavi.

"S obzirom na to da zagovaramo glazbenu slobodu izbora, a ne cenzuru i ideološke podjele, Radio NU donio je uredničku odluku da glazba grupe Elemental više neće biti dio našeg programa. Smatramo da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali i da publika ima pravo birati glazbu bez pokušaja nametanja kriterija izvan umjetničkog izraza", zaključili su.

Siječanj 2025. godine obilježila je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" koja je postala i neslužbena himna naše rukometne reprezentacije, a iza ove pjesme stoji glazbenik Marko Perković Thompson koji je s ovom pjesmom i nastupio na dočeku rukometaša u Zagrebu. Ova pjesma je jedna od prvih koje je glazbenik objavio nakon glazbene stanke te se tijekom prošle godine vratio i nastupima, a osim toga je ušla i u top 20 za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine.

- S top 20 smo, s nultim krugom, htjeli olakšati glasačima. Tu je jako puno prijava: 109 za album godine i 357 za pjesmu godine. I onda glasači, struka, imaju četiri dana vremena dati svoj glas za deset prijedloga i onda mi top 20 izvučemo, evo tako smo došli do tih top 20'', objasnila je Ivana Martinac, glavna tajnica glazbene nagrade Porin za IN magazin. No, ovaj je razvoj događaja nekima zasmetao. - Iščekujem reakciju odbora Porina, a ove godine definitivno bojkotiram glasanje (i pozivam druge kolege da učine isto) ako se ispostavi da se popis nominiranih neće revidirati. Muzika nisu samo tra-la-la notice jer muziku stvaraju ljudi koji iza toga stoje svojim imenom i prezimenom. I djelima. I ne, ne može se odvojiti lik od djela - poručila je glazbenica Mirela Priselac Remi.

Inače, u izboru pjesme sudjeluje tisuću osoba koje su na neki način povezane s glazbenom industrijom, a Thompson je već postao jednim od favorita. Dodajmo i da ovo nije prvi put da je Thompson u konkurenciji te da je već dobio Porina. Radi se o dodjeli nagrade 2014. godine za hit godine, a nominiran je bio i 1999. i 2003. godine.

