'Oštećen je za 100.000 kn': Martina odustala od izazova!

Od ove su epizode svi izazovi postali odlučujući, a sve je u rukama kandidata. Ljepotice su dobile zadatak prezentirati po jednu državu, ljudima iz tih država koje žive u Hrvatskoj ili pred Hrvatima koji žive u toj državi, a zatim su morale odgovoriti na pitanja o državi koja su im postavljali gosti.

Gosti, odnosno žiri u ovom zadatku su bili Francuz sa zagrebačkom adresom Olivier Pierre Demoulin, turistički vodič po Italiji Ivana Zrilić, znanstvenica iz Njemačke Joana Wunderlich te Amerikanac hrvatskih korijena Domagoj Hum. Pobjednica izazova bila je Adriana koja je prezentirala Njemačku, dok je Martina odbila sudjelovati u izazovu te tako sebe i Nina poslala direktno u eliminacijski krug. „Mogla sam smisliti nešto, ali jednostavno ne želim. Što je, tu je“, kazala je Martina čiji je zadatak bio prezentirati Sjedinjene Američke Države. „Bio sam jako razočaran, nisam bio ljut jer nisam mogao ništa napraviti“, rekao je Nino, dok je Marijan zaključio: „Tu je možda Nino oštećen za 100 tisuća kuna.“

Za pobjednicu izazova, Adrijanu, žiri je imao riječi hvale. „Odlična izvedba“, kazala je članica Joana Wunderlich, predstavnica Njemačke. „Izgledala je tako slatko u toj haljini. Svidjela mi se frizura i sve ostalo. Nije me impresioniralo samo znanje, već i nastup“, zaključila je. Ena je za zadatak imala predstaviti Francusku. „Išla sam s taktikom da ne upilam jer su mi cure rekle da sam predosadna“, kazala je, no omakla joj se i pogreška kada je rekla da je nogomet izmišljen upravo u Francuskoj što joj je žiri zamjerio. Helena koja je prezentirala Italiju, pak nije uspjela impresionirati žiri, štoviše, predstavnica Italije joj je najviše zamjerila to što ju nije uspjela ništa čuti. „U šoku sam, ja nju nisam čula. Talijani zaista nisu tihi“, rekla je članica žirija Ivana Zrilić. „Priča mi je bila nepovezana, nije se snašla, ali se ni ja nisam snašla u njezinoj interpretaciji“, nadodala je. „Čudno mi je. Iskreno sam mislio da će razvaliti“, rekao je Helenin partner Karlo.

Nakon izazova u goste je ukućanima došla Gabrijela Pilić, višestruka prvakinja Hrvatske u latinoameričkim i standardnim plesovima, koju trenutno gledamo u hit showu 'Ples sa zvijezdama' gdje pleše u paru sa Slavkom Sobinom. Gošća je kandidate učila plesne pokrete koje će morati pokazati u svom izazovu. Kako će proći u plesnom izazovu, gledatelji će moći vidjeti već sutra od 22.30 u showu 'Ljepotice i genijalci' na Novoj TV.