Organizatori Ultre na sudu zbog žiga, nema problema za ovogodišnji party

- MPG Live d.o.o. jedini je i službeni nositelj licence za organizaciju festivala „ULTRA Europe“ i kao takav ima zakonsko pravo koristiti žigove Ultra Music Festival, Ultra Europe, Ultra Beach Hvar i poznato „U“ kao logo, a nijedan sud ili državna agencija nisu konačno odlučili drugačije - stoji u priopćenju tvrtke MPG Live, koja je tako odgovorila na priopćenje Adrie MM. Kako piše Nacional, Trgovački sud u Zagrebu odredio je u utorak na zahtjev AMM Produkcije privremenu zabranu uporabe figurativnih žigova – loga festivala, pri organizaciji, reklamiranju, oglašavanju, provođenju i izvođenju Ultre u Splitu.

U pozadini ovog pravosudnog rješenja, piše Nacional, je priča koja je otpočela još lani kada je Adria MM Produkcija prekinula suradnju s kompanijom Worldwide Entertainment Group inc. – WEG iz Miamija u SAD-a s kojom su tada trebali potpisati novi petogodišnji ugovor za Ultru, no do nastavka suradnje nije došlo jer Adria MM Produkcija nije htjela prihvatiti uvjete novog ugovora s

Amerikancima.

- Postupanja tvrtke AMM, kojoj je WEG kao davatelj licence otkazao ugovor isključivo krivnjom AMM-a, predmet su sudskog spora na Federalnom sudu Sjedinjenih Američkih Država (U.S. Federal Court), a uvjereni smo da će, nakon što sud u potpunosti evaluira sve činjenice i propise, Worldwide Entertainment Group dobiti spor koji se vodi u SAD.

Na donesenu privremenu mjeru pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u vezi prava na korištenje žiga „U“ kojeg je AMM registrirao u zloj vjeri nakon raskida ugovora s WEG, MPG Live će uložiti žalbu, a svoja eventualna prava AMM će tek morati dokazati u parnici radi opravdanja mjere koju po nalogu suda mora pokrenuti u roku od 30 dana od donošenja privremene mjere. Potvrđujemo da ti sporovi, kao ni privremena mjera nemaju veze niti utjecaj na održavanje i tijek samog festivala ULTRA Europe 2018 - stoji u priopćenju tvrtke MPG Live.