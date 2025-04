Opća opasnost otkazuje sve koncertne aktivnosti do daljnjeg: U ovom trenutku to jednostavno nije moguće

Opća opasnost je danas na Facebooku obavijestila svoje obožavatelje kako bend odlazi na stanku, tu odluku su donijeli nakon što je nedavno preminuo njihov gitarist Slaven Živanović – Žiža. Dragi naši fanovi. Nakon puno razmišljanja koji su uslijedili nakon iznenadnog odlaska našeg Žiže, bend je odlučio napraviti stanku, te stoga otkazujemo sve dogovorene koncerte i prekidamo buduće koncertne aktivnosti. Želimo da znate da ste najbolja ekipa na svijetu i da smo zahvalni što možemo reći da smo vaši. Neopisiv je ponos, čast i privilegija svirati pred Vama. Najiskrenije se nadamo u budućnosti ponovo stati pred Vas u najboljem izdanju. Nažalost, u ovom trenutku to jednostavno nije moguće.Vaša opća opasnost.- napisala je ekipa iz benda. U komentarima su im obožavatelji pružili podršku i poručili kako ih u potpunosti razumiju.

- Vjerojatno najteža odluka koju ste morali donijeti, ali vrijedni ste čekanja. Rugvica će biti u prvom redu kada se ponovo vratite sa onim istim uzbuđenjem kao i prvi put kad smo Vas slušali. Neka ste nam živi i zdravi. Uzmite si vremena koliko je potrebno,a mi kao vjerna publika smo uvijek tu uz vas. Velika podrška uzmite si vremena koliko god treba pretežak je to gubitak za cijelu grupu a smatram i nas obožavatelje jednako pogođenima tugom.. samo nam se vratite i Žiži u čast zasvirajte onako kako samo vi znate. ad vas još više cijenim jer ste iznad profita i dokazali ovim da ste obitelj a ne kolege. Dajte si vremena pa se vratite još jači, vjerujem da bi i Žiža to volio. Opća Opasnost nije samo bend, to je osjećaj, energija i ljubav koja ne prestaje. Žižin duh će uvijek biti s vama, a mi ćemo uvijek biti uz vas. Čekamo vas kad god budete spremni! Uzmite si vrijeme za svoj mir, ali ostanite ekipa i poslije tog vremena mirovanja, vratite nam se još jači, još bolji i još složniji. Trebamo vas puno, trebamo sve vaše dosadašnje pjesme i trebamo i neke nove s kojima ćete nas podsjetiti na činjenicu da vas se jednostavno mora voljeti. Čekat ćemo vas! - napisali su im.

