Omiljeni TV chef pozabavio se temom turizma: 'Hrvatska ima puno potencijala da postane ozbiljna i relevantna gastro destinacija'

Krajem listopada na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije s emitiranjem je krenuo novi gastro-putopisni serijal "Mjesto za mene". Radi se o novom projektu omiljenog chefa Davida Skoke koji nas ovaj put upoznaje s turističkim projektima koji se ističu svojom posebnošću, održivošću te brigom za lokalno stanovništvo i lokalne običaje. Omiljeni TV chef u ovom se serijalu pozabavio temom ljetovanja u Hrvatskoj koje se promovira kao avantura okarakterizirana čistim morem, sjajnom gastronomijom, čarobnim planinama i rajem za nautičare, a Skoko se potrudio pronaći projekte koji odgovaraju ovom opisu.

Serijal koji se sastoji od osam epizoda bavi se s osam različitih zanimljivih turističkih lokacija i predstavlja vizionare koji su nositelji originalnih turističkih ideja što uključuje i autentične gastronomske doživljaje. U prvoj epizodi bavio se dolinom Neretve, a posjetio je još i Dubrovnik, Učku i Velebit, jedrio prema jadranskim svjetionicima, plovio rijekom Zrmanjom, gledao filmove u otočkim ljetnim kinima pod zvijezdama, upoznao osebujno područje Lonjskog polja i penjao se Papukom. No, sve to nije prošao sam nego se uz njega nalazila ekipa koju čine autorica i producentica Inja Korać, redatelji Radislav Jovanov Gonzo i Nevio Marasović, scenaristice Inja Korać i Lana Barić. Poznati chef preuzeo je onu voditeljsku ulogu u seriji, a nas je upoznao sa svojim novim serijalom, otkrio nam kako je došao do ideje, što mu govore turisti, ali i što bi trebalo više istaknuti kada je u pitanju promocija Hrvatske i lokalne kuhinje.

S emitiranjem je krenuo vaš serijal "Mjesto za mene". Odakle ideja? Kako je nastao?

Ideja o našem novom serijalu nastala je iz želje da pokažemo ljude iz svih krajeva naše zemlje i njihove vizije koji stoje iza uspješnih turističkih projekata koji promoviraju i održivo valoriziraju svoj kraj.

Što ste nam sve pripremili u osam epizoda?

Cilj nam je da na zabavan i jednostavan način promoviramo ono što mi mislimo da su prave vrijednosti svake od osam regija i mikrolokacija koju smo posjetili. Jako cijenimo entuzijaste koji su svoj život i karijere posvetili očuvanju tradicionalnih vrijednosti, lokalne gastronomije i prirodnih resursa koji ih okružuju.

Po čemu se ovaj projekt razlikuje od vaših dosadašnjih televizijskih emisija?

U ovom projektu dali smo si više vremena da uđemo malo dublje u srž ideja koje naši protagonisti žive i rade.

Serijal spaja gastronomiju i turizam. Koja je glavna poruka koju želite prenijeti gledateljima?

Poruka je jednostavna. Kada gastronomiju iskreno promoviramo kao dio doživljajnog turizma neke regije ona bi trebala imati karakteristike, sastojke i okuse tipične za kraj koji promoviramo.

Fokusirate se na lokalnu ponudu. Na koje ste sve načine vi istraživali i dolazili do mjesta koje ste posjetili?

Išli smo posjetiti i dokumentirati ljude i njihove projekte koje smatramo izrazito vrijedne u doživljajnoj turističkoj promociji svojih mikrolokacija. Ti su entuzijasti temelj održivog turizma i uzor svakome tko cijeni i voli svoju zemlju.

Postoje li neko mjesto i hrana za koju ste vi "tek sada" saznali?

Posjetili smo puno mjesta koja nikad prije nisam vidio. Ušli smo u "čipku" kanala Neretvanske doline i kuhali jegulje koju nisam kuhao nikad prije, prvi put sam se spuštao rijekom i slapovima Zrmanje u kajaku, nikad prije nisam doživio Papuk s Quada. Prvi put sam stupio na svjetionik Sv. Ivan na pučini, u Dubrovniku sam prvi put ronio s bocama... ima tih momenata koliko hoćeš.

FOTO Lana Jurčević je proslavila 41. rođendan, pogledajte kako se mijenjala od početka karijere

Što je vas najviše oduševilo?

Neiscrpna strast ljudi koje smo posjetili i čije smo priče prenijeli na male ekrane.

Tijekom serijala, čini mi se, nešto više je zastupljen priobalni dio. Znači li to da je kontinentalna hrvatska već odavno na stol stavila sve svoje karte?

Podjednako smo se posvetili priobalnom i kontinentalnom dijelu naše zemlje. I u svakom kantunu smo naišli na neke posebne priče. Hrvatska ima neizmjerno puno turističkog potencijala. Pogotovo u onim ruralnijim dijelovima gdje još super komercijalni i masovni turizam nije stavio šapu. Promocija i valorizacija doživljajnog turizma dolazi iz srca ljudi koji žive za dobrobit i vrednovanje svog okruženja.

Koliko vam je bilo izazovno uskladiti ulogu chefa i voditelja s istraživačkim, novinarskim pristupom?

U one stvari koje me zanimaju bacam se "na glavu", jedva čekam da me nešto inspirira kao što me inspiriralo snimanje naših putopisa. Ja vam jako volim avanturu i izazove. Živim da bi probijao svoje okvire i doživio nešto posebno. Odavno sam to prestao tražiti po svitu i koncentrirao se na promociju ideja i vrijednosti koje i sam gajim prema vlastitoj tradiciji i kraju u kojem sam odrastao. Kada postoji strast u nečemu, fokus sam dođe.

Hrvatska često ima jednak broj nogometnih izbornika i stručnjaka za turizam... Svi imaju neko mišljenje. Što biste vi rekli, koji je to naš specijalitet nedovoljno na glasu?

Mišljenja su kao i pupak... Svi ih imaju i to je normalno. Ja mislim da sva naša domaća hrana ima veliki gastronomski potencijal. Sve ovisi s koliko iskrenosti, energije i entuzijazma se promovira i prezentira. Ljepota naše zemlje je u velikoj raznolikosti. Što kulturološkoj, povijesnoj, gastronomskoj i geografskoj. Na svakoj lokaciji imate jela koja se promoviraju rado i ona koja ostaju skrivena u kuhinjama domaćih ljudi.

Evo primjerice, najobičniji brudet koji se kuha u svakoj uzmorskoj obitelji cijelog Jadrana rijetko je dovoljno zastupljen u ponudi lokalnih restorana,osim u Neretvi.

S druge pak strane, što se previše gura?

Po meni, u našoj gastronomskoj i turističkoj ponudi previše se guraju internacionalne i trendovske kuhinje.

Kako biste opisali Hrvatsku kao gastro destinaciju?

Hrvatska ima puno potencijala da postane ozbiljna i relevantna gastro destinacija. Moramo shvatiti da smo mi jako mala zemlja koja još mora dosta raditi na valorizaciji i prepoznatljivosti vlastite gastronomije na svjetskom tržištu gdje je konkurencija jako velika. Ali smo na dobrom putu.

Iskorištavamo li dovoljno sve blagodati koje imamo?

Niti blizu, potencijal koji ima naša zemlja u gastronomskom smislu je nevjerojatan. Samo trebamo biti još dugo dosljedni dobroj praksi i održivom rastu.

Gdje štekamo?

Gastronomija bi trebala biti nadogradnja poljoprivredne proizvodnje. Fokus na kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju i valorizaciji istih kroz gastronomiju bi trebalo biti srž našeg gastronomskog razvoja. Tu malo štekamo!

FOTO Chef David Skoko ima novu autorsku emisiju na HRT-u

Koji su dojmovi turista koje vi najčešće čujete?

Ozbiljni turisti vole našu prirodu, gostoljubivost, stare povijesne jezgre i domaću hranu. Smeta im, kao i mnogima od nas, neadekvatna turistička preizgrađenost i manjak urbanističkih planova. Smeta im i nemar prema našim prirodnim ljepotama koje su nerijetko devastirane i zanemarivane.

Tijekom snimanja susreli ste velik broj ljudi. Koja priča koju ste čuli vam je ostala posebno u sjećanju?

Najdraža mi je priča o mladim ljudima iz Slavonije koji su se vratili na svoju djedovinu i tu ostvarili san o avanturističkom turizmu na Papuku gdje spajaju povijest, gastronomiju i poseban, avanturistički pristup upoznavanja turista s ljepotama njihovog kraja.

Koliko dugo ste radili na serijalu?

Pripreme za snimanje trajale su dva-tri mjeseca, samo snimanje na terenu dva mjeseca i finaliziranje još tri mjeseca.

Ovo vam nije prvi ovakav serijal. Jeste li se umorili od putovanja? Je li to uopće moguće?

Ja volim avanture, izazove i putovanja... Nema stajanja.

Kada biste morali izabrati jedno "mjesto za sebe" u Hrvatskoj. Koje bi to bilo i što bi to mjesto sve moralo imati?

Ja sam izabrao mjesto za mene, to je moje doma. Ima sve što meni treba. Imam bogato more ispod nosa, dobru klopu na stolu i obitelj i prijatelje na okupu. Iza leđa mi je Učka koja me čuva, a ispred mene beskrajni horizont pun snova.

Imate li dojam da se s godinama vaša definicija "mjesta za sebe" promijenila?

Nije se promijenila. To su mjesta gdje su ljudi gostoljubivi, gdje je priroda neugrožena, gdje su moralne vrijednosti postojane i gdje je hrana ukusna i domaća.

Imate li već ideju za sljedeći projekt nakon ovog serijala?

Ideja imamo sto, vidjet ćemo još u što ćemo se upustiti.

Vjerujem da je snimanje ovog serijala uzelo puno vašeg vremena prošlog ljeta? Kako je vaša obitelj reagirala na to?

Serijal smo snimali u svibnju i lipnju, cijelo ljeto sam posvetio obitelji.

Ne krijete da su vaši zdravstveni problemi promijenili vaš pogled na život. Dogode li se trenuci u kojima to malo zaboravite pa se vratite stresu?

Stres sam dođe, nikad mu se namjerno ne vraćam. Učim kontrolirati emocije i energiju kanalizirati u kreativu više nego u negativu.

Veliki ste zaljubljenik u motocikle. Kako preživljavate zimsku sezonu koja je sad pred nama i kada baš nemate toliku mogućnost guštati?

Ja živim u Istri i motor vozim cijelu godinu. U zadnjih par godina više sam koncentriran na terensku vožnju motora pa uživam kada jurimo makadamima i blatnim kanalima. A kad imam vremena, odem i na neku off road avanturu u egzotične krajeve.