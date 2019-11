Omiljeni hrvatski chef progovorio o strašnoj dijagnozi s kojom se suočio prije tri godine

Jedan od najpoznatijih domaćih chefova David Skoko poznat je i po svom isklesanom tijelu kojeg redovito održava vježbanjem. No, Skoko je prije tri godine doživio zatajenje srca, o čemu je govorio u razgovoru za Gloriju.

- Mislio sam da se to meni ne može dogoditi. Imao sam 40 godina, pet dana u tjednu odlazio sam u teretanu, tijelo mi je bilo istrenirao do maksimuma. Istina, jako sam puno radio, ali posao koji volim. No jedno jutro u zagrebačkoj Esplanadi probudila me strašna bol. Osjećaj je bio kao da mi na prsima leži teret od stotinu kilograma, utrnula mi je i lijeva ruka. Ali nisam tome pridavao pozornost. Otišao sam na doručak, sjeo na motor i krenuo prema Puli. Nakon nekog vremena počela mi je trnuti i lijeva noga, što sam shvatio kad nisam mogao promijeniti brzinu. Ni tad nisam posumnjao na srce, samo sam jedva čekao da se nekako dovezem do Pule - kazao je jedini hrvatski chef koji je imao emisiju na kanalu 24 Kitchen.

Po dolasku ispred bolnice kazao je liječnicima da mu daju nešto protiv bolova i onesvijestio se.

- Probudio sam se ležeći na stolu s cjevčicom provučenom kroz žilu. Liječnik me samo pogledao i rekao: “Mladiću, imaš ti super srce, nije tebi ništa…” Poslije sam doznao da su mi odmah dali dvije doze morfija te da su pretrage pokazale da imam upalu srčane ovojnice. Stvorila se golema količina vode koja je pritiskala je srce i ono je u jednom trenutku stalo. Nasreću, sve je dobro završilo, mislim da me spasilo moje sportsko srce, koje je moglo podnijeti veće napore, a za sve je bio kriv stres kojeg nisam bio ni svjestan.

Morao sam strogo mirovati i nekoliko dana ostati u bolnici. Kad su me otpustili, otišao sam na obližnji otok i uglavnom čitao, plivao koliko sam smio i uživao u miru. Tri mjeseca nisam bio u restoranu, ali sve je funkcioniralo i bez mene jer imam tim ljudi koji moju konobu Batelinu doživljavaju kao svoju. Nakon tri mjeseca vratio sam se na posao, ali s promijenjenom sviješću - kazao je Skoko za Gloriju, dodavši kako je tada shvatio da tijelo ima svoju granice.