Omiljena Vučićeva voditeljica ponovno iznenadila gledatelje u emisiji: Mislite li da je opet pokazala previše?

Jovana Jeremić, jedna od najpopularnijih srpskih voditeljica i omiljena novinarka Aleksandra Vučića, ponovo je šokirala gledatelje svojim outfitom za emisiju. Voditeljica je često pred kamerama TV Pinka u atraktivnim kombinacijama, a nakon što je prije nekoliko dana slučajno pokazala stražnjicu u emisiji, sada je podijelila i fotografiju na kojoj je, prema nekima, ponovno pokazala previše za jutarnji program koji vodi.

Naime, za emisiju "Novo vikend jutro" koju vodi, spremala se u kratkoj suknjici i topom s uzorkom leoparda ispod kojeg se ocrtavao crni grudnjak.

Foto: Screenshot

A potom je podijelila i outfit za kamere, a radilo se o kratkoj crnoj haljinici s visokim prorezom na nozi.

Iako su je mnogi kritizirali, nekima je itekako opravdano obukla tu atraktivnu haljinu.

"Dobre noge", "Vrh su ti noge", pisali su joj.

Podsjetimo, krajem srpnja šokirala je još jednom "nezgodom" i to dok su u studiju bili sugovornici. Jovana je stajala sa strane i slušala goste, obučena u ružičasti sako i bijelu minicu. Nakon što je ožedinila, sagnula se preko stola kako bi dohvatila bocu vode, a kamera je bila odmah iza nje. Jovanina bijela podsuknja bila je prekratka, podignula se dok se saginjala i otkrila donje rublje.

A nedavno su gledatelji primijetili i nešto neprimjereno na njezinom mobitelu dok im je pokazivala određenu snimku.

- Jučer smo imali tehničkih problema, ali nema veze, moj telefon radi - rekla je Jeremić i izvadila mobitel na kojem je pustila video iz emisije. Korisnici Twittera na vrhu njenog mobitela primijetili su nazive pornografskih stranica.

Jeremić tvrdi da te stranice za odrasle nije posjećivala i kako ne zna o čemu se radi, piše Nova RS.

- Znate da nemam problema reći da gledam nešto, ali ovo nema nikakve veze sa mnom. Ne gledam porno filmove na telefonu, a kada ih gledam, radim to putem računala. Vidim što je ovdje označeno, ali ništa od toga ne posjećujem, niti idem na Twitter jer ga nemam. Kako mi je link poslan, tako sam ga i pustila, to je to - rekla je Jeremić za 24sedam i dodala da "kada klikne na link, tako ispadne".

- Kada kliknete na link, nudi se neki pornografski sadržaj, ja sam kliknula s namjerom da ga isključim, ali nitko nije gledao porno filmove na telefonu. To uopće nije moj popis spremljenih stranica - dodala je.

Inače Jeremić osim što redovito hvali srpskog predsjednika često bez dlake na jeziku govori o poznatim osobama. Tako je lani stala u obranu Nikoline Pišek, nakon njenog sukoba s Mišom Grofom.

– Moje je mišljenje da se radi jedan reality od teške životne situacije u kojoj se našla Nikolina Pišek. Ne razumijem ponašanje Miše Grofa, njemu svaka čast, meni je drago što on ima toliku imovinu na svoje ime, ali ne vidim što je sporno. Ako je imovina na njegovo ime, zbog čega se na tako seljački način ophodi prema svojoj snahi, zauvijek formalnoj i postojećoj – kazala je Jovana.

