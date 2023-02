Olivera nakon posjeta kumi Petri: 'Mislim da Dario nije kulturan, pravdao se kako je alkohol kriv'

Olivera Matijević, glazbenica je koja je gledateljima poznata iz showa "Gospodin Savršeni", a sada se pojavila i u "Braku na prvu", gdje je došla u posjet kumi Petri. Olivera ne krije kako misli da Dario nije partner za Petru a to je, kaže, shvatila već nakon nekoliko minuta.

- Nisam promijenila mišljenje o njemu. Mislim da nije kulturan, a njegovo ponašanje potvrđuje sve što sam rekla i na prvu. Svi su me u tom trenutku napadali, ali ispostavilo se da sam imala pravo. Pogotovo kada je Petru izvrijeđao i pravdao se kako je alkohol za to kriv. Mislim da je tek tada pokazao svoje pravo lice. Ostalo mislim da je samo jedna velika gluma - kazala je za RTL.hr i dodala kako Dario nije shvatio da treba ispred kamera biti onakav kakav je i vani.

- Bilo mi je fascinantno kada je rekao da su Petri prijateljice isprale mozak. Ne znam na što je tu točno aludirao, pogotovo još kada je dodao kako je prema Petri zaštitnički nastrojen. Ne sviđa mi se ni to što je ponekad kontradiktoran. Malo govori da s Petrom želi biti intimniji, a malo ne... Ono što sam im rekla za seks bilo je ironično. To je bila, kako bi se reklo - sprdnja. Ne može biti intime kada se iz aviona vidi da nisu kliknuli. To je moje mišljenje. I ostajem i dalje pri njemu - zaključila je Olivera.

U sinoćnjoj epizodi 'Braka na prvu' u posjet je došla i Darijeva kuma Samantha.

- Najviše mi smeta što nema neku rutinu da pospremi za sobom, ponekad se zapitam kako živi sama… To je najveći problem. Ima dobrih trenutaka kad se malo više opusti - priznao je Dario Petrinu manu. Kad im se Petra pridružila, cijelo je vrijeme hvalila Darija, što je on cijenio jer se, kako kaže, stvarno znao potruditi za nju.

Test fizičke privlačnosti nije zaobišao ni novi par. Marko A. stavio je odmah Manuelu na zadnje mjesto, a za prvo mjesto se dvoumio između Hedvige i Lorene, no odabrao je Lorenu jer mu je fizički najljepša. Lorena je pokazala interesa prema njemu čak i previše’’, poručila je Miljana, ali i dodala, ‘’Moj muž je apsolutno oduševljen mnome i mislim da nemam konkurenciju’’.

Ona je kao zadnjeg stavila Marka Bogdana jer joj apsolutno nije privlačan, dok je na prvo stavila Stefana. Na kraju su dobili svoje slike i bez imalo razmišljanja stavili su se međusobno na prva mjesta. Stefan, Zoran i Marko u teretani prepričavaju svoje ljubavne dileme i situacije. Morali su se dotaknuti i Miljane za koju su uvjereni kako je na jučerašnjoj ceremoniji samo namjerno krala pažnju i to na ‘’očajan’’ način.

Zoran je s pred dečkima službeno objavio da je od jučer u vezi s Hedvigom. S druge strane, Stefan nema u planu trenutno definirati odnos s Lorenom jer smatra da je još prerano. "Uspjeli smo izgraditi veliku dozu povjerenja koju imamo jedno prema drugom i ne preispitujemo neke stvari’’, rekao je.

