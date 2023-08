Oliver Anthony – nova američka glazbena zvijezda ili politička podvala

Do prije tri tjedna Oliver Anthony bio je potpuno nepoznat široj javnosti. Obični 30-godišnji bradonja živio je u polovnoj kamp-kućici s ceradom na krovu, koju je kupio za 750 dolara. Amaterski se bavio glazbom, snimao pjesme u kućnoj produkciji i slao ih na lokalnu radijsku postaju. A onda je preko noći postao najveća američka glazbena senzacija i katapultirao se na prvo mjesto Billboardove top liste singlova s pjesmom "Rich Men North Of Richmond".

Dosad se nikad u povijesti američke glazbe nije dogodilo da je netko tko dosad nije bio na top ljestvicama zasjeo na prvo mjesto američke top liste. U čemu je stvar? Mediji su se odmah raspisali o tome da Anthony nije tek tako uspio s pjesmom u kojoj se populistički obraća radnicima, nego da iza njega stoje puno veći igrači, pa čak i republikanski političari. "Prodao sam dušu, radio po cijeli dan, prekovremeno za malu plaću, da bih sjedio ovdje i uludo utrošio svoj život. Prokleta sramota što je svijet postao, za ljude kao što sam ja, za ljude kao što si ti, volio bih se probuditi i da to nije istina", pjeva Anthony i napada "bogataše sjeverno od Richmonda, koji žele apsolutnu moć". Ruga se i ugroženima u SAD-u i, poput Trumpa, potiče neraspoloženje prema primateljima socijalne pomoći: "Bože, imamo ljude na ulici koji nemaju što jesti – i debele primatelje socijalne pomoći. Porezi nisu za vaše vrećice s karamel bombonima!", pjeva među ostalim. Slučajno ili ne, Richmond je bio glavni grad Konfederacije tijekom Američkog građanskog rata, a Washington je 150 kilometara sjevernije. Ne treba biti politički analitičar da se shvati kako želi reći da su južnjake u ruralnim dijelovima SAD-a sjevernjaci zapostavljaju.

Nakon što je objavio pjesmu, počeli su ga hvaliti poznati republikanski populisti i agitatori. Joe Rogan pustio ju je u svom podcastu i kazao da mu se sviđa. Republikanska članica Kongresa Marjorie Taylor, poznata po širenju desničarskih teorija zavjere, kazala je da je to pjesma "koju Washington D. C. treba čuti". U samo dva tjedna "Rich Men North Of Richmond" ima više od 47 milijuna pregleda na YouTubeu, streamana je više od 18 milijuna puta i preuzeta 150 tisuća puta. No sam Anthony ne želi da ga se dovodi u vezu s politikom, premda su neki mediji pisali da iza njegova uspjeha stoje Republikanci, koji ga financiraju. Čini se da Anthonyja, koji je sebe prije opisao kao "lošeg glazbenika" i "ne baš dobru osobu", zabavljaju razmjeri iznenadnog interesa medijskih kuća, glazbenih producenata i komentatora za njega i njegovu glazbu.

– Jedina stvar koja me muči jest to što ljudi upliću politiku u ovo. Otežavajuće je vidjeti ljude u konzervativnim vijestima kako se pokušavaju identificirati sa mnom, kao da sam jedan od njih. Otežavajuće je vidjeti kako se određeni glazbenici i političari ponašaju kao da smo prijatelji i da vodimo istu borbu, kao da pokušavamo prenijeti istu poruku – kazao je Anthony u videu koji je objavio na YouTubeu. U videu je bio kritičan i prema Republikancima i prema Demokratima.

– Teško je prenijeti poruku o vlastitoj političkoj ideologiji ili vlastitom uvjerenju o svijetu u tri minute i nešto sitno, ali mrzim kada se ta pjesma koristi kao oružje. Vidim desnicu kako me pokušava okarakterizirati kao svog, a vidim i ljevicu kako me pokušava diskreditirati, valjda kao odmazdu. To s*anje mora prestati – istaknuo je Anthony. Njegova pjesma vrtjela se i na Fox Newsu tijekom republikanske debate, a s Foxa su kazali da su imali dozvolu samog autora. Jedno je sigurno. Amerika je dobila novu glazbenu zvijezdu bez obzira na to je li riječ o skromnom umjetniku s juga ili o republikanskom kukavičjem jajetu.

