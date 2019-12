Odmor našeg glumca u Americi nije počeo idealno, evo što mu se sve dogodilo

Naš poznati glumac i jedan od najpoželjnijih neženja Ivan Herceg ove božićne blagdane odlučio je provesti u Americi, a njegov odmor nije počeo onako kako je zamišljao.

- Otkazan let, izgubljena prtljaga, 17 obrata u 24 sata, neispavanost, izgladnjelost, ali ništa to – napisao je Herceg ispod fotke snimljene u New Yorku u Central parku i na kojoj je pozirao sa sestrom Ivom koja živi već jedno duže vrijeme u Americi.

Njegovi pratitelji su posumnjali kako se radi o njegovoj novoj djevojci, ali glumica Ornela Vištica je odmah objasnila kako je djevojka na slici Ivanova sestra.

Ivana već dugo vremena nismo vidjeli na malim ekranima otkako je dobio otkaz u seriji 'Čista ljubav' na Novoj TV i tada ga je zamijenio Janko Popović Volarić. Pravi razlozi tog otkaza se nikada nisu otkrili. Nova TV je tvrdila kako su razlozi otkaza produkcijske prirodi. S druge pak strane šuškalo se kako je Ivan imao problema s kolegama.

Herceg je i jedan od većih zavodnika na našoj sceni i bio je u vezi s brojnim poznatim Hrvaticama; Tatjanom Jurić, Petrom Dugandžić, Anom Majhenić…