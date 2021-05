Odličan Mario Petreković: Briljantan minimalistički pristup od kojeg si napravio atomsku bombu

Ova nedjelja donijela nam je niz glazbenih poslastica i nezaboravnih imitacija u zabavnom popularnom showu ''Tvoje lice zvuči poznato All stars''. Pobjednik druge emisije omiljenog showa je Mario Petreković te će Nova TV po njegovom odabiru deset tisuća kuna donirati humanitarnoj udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije.

Petreković je pobjedu odnio sjajnom izvedbom pjesme ''Tous les memes'' belgijske pjevačke zvijezde Stromae i imitacijom zahtjevnog spota u kojem je Stromae glumio muškarca i ženu te je bio bogat izražajnim plesnim pokretima. ''Ovo je bilo fantastično. Ti si za mene prava zvijezda. Spot je pravo remek djelo. Oduševio si me'', rekla mu je Indira. ''Zadatak je izvršen bez greške'', pohvalila ga je je Nives. ''Briljantan minimalistički pristup od kojeg si napravio atomsku bombu'', oduševljen je bio Goran.

Mario Roth u dvostrukoj je ulozi utjelovio senzualnu Shakiru i repera skupine ''Black Eyed Peas'' Will.I Ama s novim hitom ''Girl like me''. Na pozornici smo ga gledali kao Shakiru, baš kao u spotu odjevenu u usku opravu za vježbanje, a na hologramu kao Will.I.Ama. ''Primijetila se borba s knedlom. To je jako teško kontrolirati, ali podržavam što si ustrajao cijelo vrijeme na knedli nauštrb ljepote'', komentirala je Nives. ''Drago mi je da si se trudio tu knedlu držati do kraja'', kazao je Igor te dodao da je odlično izveo Will.I.Ama. ''Gljiva te usosila. To je jako težak zadatak. Oduševio si me kao Will. I.Am'', rekla mu je Indira.

Damir Kedžo na jednu se večer pretvorio u lik Lettie Lutz, korpulentne bradate gospođe iz filma ''The Greatest Showman'' te je otpjevao pjesmu ''This is me''. ''Bravo Kedžo. Naježila sam se, stvarno si me dirnuo. Ova je pjesma jako moćna i dirljiva i govori o tome da moramo voljeti sebe bez obzira koliko nesavršeni bili, a ti si baš to dočarao'', komentirala je Indira. ''Bilo je predivno. Ovo je moćna i poticajna pjesma i trebala bi biti himna svih nas'', rekla je Nives dodavši da je Kedžo odradio sve dostojanstveno i grandiozno. ''Mislim da je prvi princip slobode biti to što jesi, imati pravo reći to sam ja, da se ne moraš skrivati zbog toga što jesi. Tu si poruku iznio tako divno'', kaže Goran. ''Bio si odličan i moćan'', rekao je Igor.

Nakon što joj je u prvoj emisiji gljiva dodijelila Brunu Marsa, Maja Bajamić ovoga puta dobila je potpuno drugačiju ulogu. Utjelovila je Severinu i otpjevala pjesmu ''Mili moj''. ''U isto vrijeme bila si romantična i zavodljiva, čarobna. Skinula si svaki njezin specifični pokret, lijeni glas, pritajeni seksipil'', istaknula je Indira. ''Jako mi se sviđa ovaj kabaretski stil i tebi to jako dobro stoji, pogotovo zato što mi je zanimljivo vidjeti te kako ukrotiš taj svoj divlji fakinski karakter i proizvedeš ovako nešto senzualno, milo, nježno, predivno'', pohvalila ju je Nives.

Dašak osamdesetih u hitu ''You spin me right round'', donijela nam je Ivana Mišerić utjelovivši Petera Jozzeppija Burnsa, ekscentričnog frontmena benda ''Dead or alive''. Na pozornicu je izašla u ljubičastom ogrtaču i dočarala spot pjesme. ''Spot koji je meni dosadan oplemenila si na svoj način. Visine si dobro odradila. Bio je ovo efektan nastup'', kazao je Igor. ''Dočarala si nam osamdesete i na tome ti hvala'', rekao joj je Goran. ''Vidjela sam jednu drugačiju Ivanu koju nisam očekivala, bez zadrške, ekscentričnu, luckastu'', istaknula je Nives.

Prošlotjedni pobjednik Saša Lozar transformirao se u nezaboravnu Cher i otpjevao pjesmu ''I still haven't found what I am looking for''. ''Vokalno si bio puno bolja Cher od mene. Puno si bolje baratao tom knedlicom, bio si ugodno nazalan, taman koliko treba. Moja prednost je bila u kostimu, prebogate su te teksture koje ti nosiš'', Nives je povukla paralelu Sašine i svoje izvedbe u jednoj od prijašnjih sezona. ''Tebi te ženske uloge jako dobro leže, tako je bilo i večeras. Ti si čak ženstvenije hodao od nje. Mislim da je ovo za tebe bilo mačji kašalj'', rekao je Igor.

Dalibor Petko utjelovio je čak tri osobe – Sašu, Tina i Kedžu. Na rasplesanoj pozornici imali smo ga prilike vidjeti kao Sašu, a na ekranu kao Tina i Kedžu. ''Sve u svemu bilo je simpatično i zabavno'', kazala mu je Indira. ''Kedžo je izgledom bio srditi Petko, Tin veseli Petko, a Lozar najzgodniji Petko ikad'', rekla je Nives dodavši da je Dalibor svojim veseljem i energijom obojio cijelu pozornicu. ''Glumački si bio drugačiji u svakom liku''', sumirao je Goran.

Katarina Baban utjelovila je Petra Grašu s dobro poznatom pjesmom ''Tko nam brani''. ''U tragovima se zaista i čuo Grašo, ali ovo su nezahvalni zadaci koji su komplicirani u svojoj jednostavnosti. Nema se čovjek za što uhvatiti'', rekla je Nives. ''Strahovito si visoko ljestvicu podigla u prvom nastupu, a ovo je nezahvalna transformacija'', riječi su kojima se Goran osvrnuo na nastup.

Ne propustite sljedeću emisiju u kojoj ćemo Katarinu Baban gledati kao Mabel. Ivana Mišerić imat će dvostruku ulogu - Pitbulla i Keshe, kao i Saša Lozar kojeg ćemo gledati kao Luciana Pavarottija i Jamesa Browna. Dalibor Perko pretvorit će se u Dua Lipu, Mario Roth postaje Lidija Bačić, Maja Bajamić bit će Sam Smith, Damir Kedžo ulazi u cipele Micka Hucknalla iz skupine Alcazar, a Mario Petreković na jednu će večer postati američka zvijezda Jason Derulo.