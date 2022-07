Odlazak Jamesa Caana: Zbog Sonnyja su svi mislili da je Talijan, a prgavost ga je koštala brojnih poznatih uloga

"Tom, This Is Business And This Man Is Taking It Very, Very Personal." ("Tome, ovo je posao, a ovaj čovjek to shvaća vrlo, vrlo osobno"). U jednoj od najupečatljivijih scena "Kuma" Sonny Corleone (James Caan) objašnjava mlađem bratu Michaelu (Al Pacino), kako ne može tek tako ubiti policajca. Izraz lica kada Sonny poljubi mlađeg brata i njegov pogled, razlog su zašto smo toliko voljeli Jamesa Caana. Nažalost, Caan nas je napustio u srijedu u 82. godini života, a ostat će upamćen po brojnim filmskim hitovima. Osim "Kuma" gledali smo ga i u "Kockaru", Altmanovom "Odbrojavanju", "Rollerballu", a posebno je upečatljiv bio i 1990. u filmu "Misery".

Caan je rođen 1940. u Bronxu, u obitelji židovskih emigranata iz Njemačke. Otac mu je bio mesar, a James je htio igrati profesionalno američki nogomet. Bio je odličan na Sveučilištu u tom sportu, no ipak se zainteresirao za glumu. Prvu ulogu ostvario je 1961. u seriji "Naked City". Uslijedilo je nekoliko uloga u filmovima koji nisu bili baš uspješni, pa se Caan 1970, vratio televiziji. No, tada ga je Coppola pozvao da glumi u "Kumu". Originalno je trebao glumiti Michaela Corleonea, ali su se i Coppola i on složili da bi tu ulogu trebao igrati AL Pacino, a Caan je uzeo ulogu Sonnyja i za nju dobio nominaciju za Oscar u kategoriji najbolji sporedni glumac. Tijekom produkcije "Kuma" 1971. godine James se družio s Carmineom Persicom, zvanim "Zmija", ozloglašenim mafijašem, a kasnije i glavom kriminalne obitelji Colombo. Vladini agenti nakratko su zamijenili Caana, koji je u to vrijeme bio relativno nepoznat, kao nadobudnog mafijaša. Caana se godinama nakon toga blisko poistovjećivalo s ulogom:

- Zvali su me pametnjakovićem. Dvaput sam osvojio nagradu za Talijana godine u New Yorku, a ja sam Židov, a ne Talijan... Jednom me nisu htjeli pustiti u poznati klub jer je tip na ulazu bio uvjeren da sam mafijaš, rekao je da me zna. Pomislio sam, Što? Jesi li poludio - rekao je jednom Caan.

Na vrhuncu svoje karijere Caan je bio poznat po odbijanju uloga koje su kasnije donijele slavu drugim glumcima. "M*A*S*H", "Francuska veza", “Let iznad kukavičjeg gnijezda”, “Apokalipsa danas”, “Kramer protiv Kramera”, "Blade Runner" i "Superman" su najpoznatiji, a razlozi zbog kojih odbio pokazali su da je Caan bio jednako prgav kao Sonny Corleone. Primjerice, "Apokalipsu danas" nije htio snimati jer je morao boraviti 4 mjeseca u džungli, a "Superman" jer nije htio nositi plašt. Tijekom osamdesetih se čak na neko vrijeme i povukao iz glume, no vratio se u velikom stilu krajem 80-ih, a pogotovo 1990. u filmu "Misery" uz Kathy Bates. Ovaj put on je imao sreće jer su mnogi glumci odbili ulogu u kojoj je gotovo cijeli film trebalo ležati u krevetu. No, Caan je to odradio maestralno.

Caan je bio u braku četiri puta. Od 1961. do 1966. bio je u braku s Dee Jay Mathis, od 1975. do 1976. sa Sheilom Marie Ryan (bivšom djevojkom Elvisa Presleya), od 1990. do 1994. s Ingrid Hajek te s Lindom Stokes od 1995. do 2017. Imao je petero djece, od kojih ga je sin Scott slijedio u glumi pojavivši se u filmovima “Gone in 60 Seconds”, “Ocean’s Eleven” i seriji “Hawaii Five-0”. James Caan prije šest godina javno je podržao Donalda Trumpa, a sam se izjašnjavao kao "ultrakonzervativac koji jedino vjeruje Fox Newsu". Prakticirao je borilačke vještine i imao crni pojas, šesti dan u karateu.

