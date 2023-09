Objavljene rijetke neobrađene fotografije Ivane Knoll u tangama, pogledajte kako izgleda bez filtera

poseban ritual

Sandra Perković otkrila bez čega ne može prije natjecanja: 'Edis me pitao hoćemo li zvati i čistačicu'

- Nemam neki poseban ritual, više imam to nešto da ne mogu napustiti hotelsku sobu ako nije sve na svome mjestu, ako stvari nisu posložene. Onda mi Edis zna više puta reći ‘hoćemo li tražiti čistačicu da nam da domestos da pređeš i po WC-u?’. To me smiruje i daje mi mirnoću kod samog nastupa, kazala je Sandra gostujući na TOP RADIJU