Obilježila je pop glazbu 20. stoljeća, a s tumorom se borila 17 godina

Svijet glazbe danas tuguje nakon odlaska Marie Fredriksson, pjevačice grupe Roxette, jedne od najpoznatijih europskih grupa s kraja 20. stoljeća.

Marie je rođena 30. svibnja 1956. u malom selu Össjö, u kojem po posljednjem popisu živi manje od 200 ljudi. Bila je najmlađa od četvero djece, a kad joj je bilo četiri godine obitelj se preselila u nešto veći Östra Ljungby, gdje joj se otac zaposlio kao poštar, a majka u tvornici. Obitelj je doživjela veliku tragediju kad je Marie bilo sedam godina. Najstarija sestra Anna-Lisa poginula je u prometnoj nesreći kada je išla na isprobavanje haljine za vjenčanje. Kao tinejdžerica slušala je The Beatles, Joni Mitchell, Jimi Hendrix i Deep Purple. Pjevala je i u školskom zboru, no nitko nije imao raspon glasa kao ona, pa je vrlo brzo počela pjevati u mjuziklima.

Nakon što je maturirala u glazbenoj školi 1977. preselila se u Halmstad i počela pjevati u punk bandu Strul. Grupa je čak osnovala i svoj festival i počela se pojavljivati na televiziji, no raspali su se 1981. godine, a pjevač Martin Sternhufvud i Marie osnovali su duo MaMas Barn. Premda su imali potencijala, njihov prvi album prodao se u manje od 1000 primjeraka, te su odlčili otići svatko svojim putem. Tada joj se javio Per Gessle, koji je s njom radio u grupi Strul, a početkom 80-ihosnovao je uspješnu grupu Gyllene Tider.

Kazao joj je kako je "pretalentirana da samo svira klavijature", te ju je pozvao da se pridruži njegovoj grupi na turneji.

U svibnju 1984. godine izlazi joj prvi solo singl "Ännu doftar kärlek" ("Još uvijek miriši ljubav"), koji je ušao u Top 20 u Švedskoj. Kako je novi album grupe Gyllene Tider prošao loše, glavešine EMI-ja savjetovali su Peru da prevede jednu od svojih pjesama na engleski i otpjeva je s Marie. Bila je to pjesma "Neverending Love", službeno prvi singl grupe Roxette. prvi album "Pearls of Passion", bio je hit u Švedskoj, no za njih se nije znalo u ostatku svijeta.

Svjetsku slavu doživjeli su početkom 1989. kada su objavili singl "The Look". Bio je to treći singl s njihovog albuma "Look Sharp". Premda su imali ugovor za američki EMI, ova velika diskografska kuća nije ih objavljivala u SAD-u, jer su smatrali kako "nisu prijemčivi za američko tržište". "The Look" ne samo da je bila prijemčiva pjesma, nego je došla na prvo mjesto američke top liste, te u još 25 zemalja svijeta, a album se prodao u devet milijuna primjeraka. Zanimanje za Roxette tada se poput pošasti proširilo cijelim svijetom, a ubrzo je na broj 1 zasjela i pjesma "Listen To Your Heart", te nova verzija pjesme "It Must Have Been Love", koja se mogla čuti u filmu "Zgodna žena". Album "Joyride" izašao je 1990. godine i prodao se u čak 11 milijuna primjeraka, a istoimena pjesma bila je i njihov posljednji broj 1 u Americi. Na turneji u Australiji 1991. upoznala je supruga Mikaela "Mickea" Bolyosa, koji je svirao klavijature u pratćem bendu.

- Da se nismo upoznali mislim da ne bih puno izdržala u glazbi. Tada sam bila jako tužna, provodila sam vrijeme pijući u barovima. Mikael me u neku ruku spasio - kazala je Marie. Nakon izlaska albuma "Tourism" Fredriksson se vratila solo karijeri, no pet godina kasnije s Perom je snimila novi album "Have A Nice Day". Godine 2002. Per i ona planirali su izdati dva albuma najvećih hitova i novu turneju, no Marie je tada dijagnosticiran tumor na mozgu, zbog kojeg je sve otkazano. Zbog toga je oslijepila na jedno oko i imala je problema s kretanjem i govorom. Marie je tada počela slikati, čime se već bavila u mladosti, a na prvoj izložbi rasprodala je sve slike.

Per i ona ponovno su počeli nastupati 2009. godine, a 2011. krenuli su na turneju koja je potrajala sve do 2016. godine, kada su izdali posljednji album "Good Karma". Liječnik je tada savjetovao Marie da prestane s koncertnim aktivnostima zbog lošeg zdravstvenog stanja. Ona se nakon toga pozdravila s fanovima i povukla u obiteljski život.