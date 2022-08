Obavljene su fotografije modrica koje je Angelina Jolie dobila kad ju je navodno pod utjecajem alkohola udario Brad Pitt

Objavljene su fotografije ozljeda Angeline Jolie koje je navodno zadobila u tučnjavi s bivšim suprugom Bradom Pittom tijekom svađe koja se u rujnu 2016. godine odvijala dok su bili u privatnom zrakoplovu. Istragu o ovom incidentu napravio je i FBI-a, a ubrzo nakon ove gadne svađe i fizičkog obračuna Angelina i Brad su se i rastali.

Glumica je FBI-u kao dokaz dala fotografije modrica na laktu i šakama, a koje su nastale nakon što ju je Pitt udario. Kako piše portal Page Six, prema izvješću FBI-a, Jolie je rekla istražiteljima da je Pitt, koji je pio, vrištao na nju u toaletu na letu iz Nice za SAD. Navela je da ju je Pitt zgrabio za glavu i ramena, tresao je, gurnuo u zid kupaonice i vikao na nju: "Ti si j...na kraljica ove obitelji." Dvoje njihove maloljetne djece, bili su ispred vrata i plačući su pitali: 'Jesi li dobro, mama?'", tvrdi Jolie u izvješću FBI-A. Pitt im je navodno odgovorio: “Ne, mama nije dobro. Ona uništava ovu obitelj. Ona je luda', stoji u izvješću.

Photos of Angelina Jolie's alleged bruises from Brad Pitt during horror flight revealed https://t.co/nFIV9ZAtgU pic.twitter.com/6zizQcUxmy — Page Six (@PageSix) August 18, 2022

Jolie je izjavila kako je jedno od njihove djece uzvratilo Pittu kako ne uništava mamu obitelj, nego je on taj koji ih uništava. To je navodno jako razbjesnilo Pitta. Glumica je zatim izjavila da ga je vidjela kako trči prema jednom od njihove djece "kao da će ga napasti". Krenula je prema njemu kako bi ga zaustavila, a on ju je odgurnuo i tada je zadobila ozljede na leđima i laktu. Jolie je osim crno-bijele fotografije na kojoj su njezine modrice, ustupila i izjave svoje djece o toj noći: U izvješću glumica kaže kako je Pitt vrijeđao svoju djecu tijekom ovog leta, nastavio se opijati i nju je zalio pivom.

VIDEO Preminuo je višestruko nagrađivani novinar Mislav Bago