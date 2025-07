Novinari zvali Marka Grubnića da komentira ljubavni život prijateljice Maje Šuput, evo što je rekao o Šimi i njoj

Proteklih nekoliko tjedana top tema domaćih medija svakako je Maja Šuput! Naša poznata i uspješna pjevačica i poduzetnica objavila je novi spot za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Naime, glavnu mušku ulogu u spotu igra i ovogodišnji natjecatelj RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", 26-godišnji Šime Elez. Šuškanja o njihovoj navodnoj, nikad potvrđenoj romansi potaknule su fotografije koje je objavio 24 sata. Naime, Maja i Šime ležali su na brodu, jeli voće i fotografirali se. Nakon toga su još jednom viđeni u restoranu.

Spomenuti portal je sada zvao Majina najboljeg prijatelja, stilista Marka Grubnića koji je komentirao glasine o tome da ima nešto više između Maje i Šime: - Ja stvarno to ne bih komentirao. Ne bih komentirao ničiji privatni život, nije moja stvar, stvarno nemam nikakav komentar - kazao je Marko Grubnić za 24 sata i time još jednom pokazao da je pravi prijatelj Maje Šuput te na ne želi komentirati tuđi privatni život.

Podsjetimo, nedavno je Maja Šuput gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu Show². Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je samo nekoliko dana prije gostovanja kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Također, u nastavku možete i pogledati cijeli podcast s Majom Šuput, a ekskluzivno nam je otkrila i pokoji detalj njezina novog početka – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima.

– U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam onda stisnula gas – ekskluzivno nam je priznala kroz smijeh dodajući kako nikome ne kani dijeliti savjete o vezama jer ih ni sama ne bi slušala.

S glazbenicom i poduzetnicom razgovarali smo i o njezinim novim projektima koje je realizirala u posljednjih nekoliko mjeseci. Maja je poznata kao velika radoholičarka pa je tako prije mjesec i pol dana snimila pjesmu "3 i 15", završila snimanje nove sezone omiljenog showa Nove TV "Supertalent", a posudila je i glas za crtani film "Štrumpfovi", i to omiljenom liku Štrumpfete. Zanimljivo je i da Maja više ne nastupa kao solo izvođačica na vjenčanjima, već samo kao gošća. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi, o čemu više možete doznati u našoj emisiji na YouTubeu.