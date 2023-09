Novi veliki uspjeh za Melodije Jadrana: 'Bio je to zahtjevan zadatak koji se dugo kuhao'

Pjesme izvedene na ovogodišnjim Melodijama Jadrana dominiraju top listama po broju pregleda i streamova, a veliku pohvalu je ovih dana dobio i vizualni identitet Melodija Jadrana dizajnera Žarka Tičinovića i našao svoje mjesto među najboljima na najvećem hrvatskom festivalu dizajna - Zagreb Design Weeku 2023. Deseti jubilarni ZGDW održava se od 26. 09. - 01. 10. 2023., a Melodije Jadrana su finalist ovog događaja. Autor vizuala je dizajner Žarko Tičinović. koji nam je kazao da je prezadovoljan ovim uspjehom.

- Nakon što smo vidjeli da ljudi pozitivno reagiraju na cijelu priču, pogodilo se da je vrlo brzo nakon Melodija izašao poziv za predaju radova na ZGDW. Kako vjerujemo da je vizualni identitet Melodija zaista kvalitetan i da izvrsno dočarava bit manifestacije odlučili smo ga prijaviti. Ulazak u finale samo potvrđuje da nismo pogriješili, kaže Tičinović koji nam je objasnio i kako je nastao logo Melodija.

Foto: Promo

- Moram reći da je ovo bio dosta zahtjevan zadatak koji se dosta dugo kuhao. Osmisliti vizualni identitet jedne nacionalne manifestacije, na kojoj sudjeluju najbolji izvođači, najbolji glazbenici, najbolji tekstopisci, koja se održava u jednom svjetskom ambijentu Meštrovićeve galerije... To stvori očekivanja da i sve ostalo bude na tom nivou. Ideja je bila napraviti jedan moderan vizualni identitet, ali ipak sa malim retro odmakom, jer... koliko god da su ovo bile prve Melodije u ovom formatu, ljudi koji organiziraju ovu manifestaciju nisu od jučer i iza sebe imaju na stotine organiziranih koncerata i festivala. Zato taj, recimo, namjeran retro moment. Iz samog logotipa možemo iščitati i Mediteran i glazbu. Inicijali MJ - Melodije Jadrana izvedeni su kao valovi, koji u sebi kriju jednu glazbenu notu. To je glazba skrivena u moru, veli Tičinović koji je, kao i cijelo vodstvo Melodija Jadrana, prezadovoljan prijemom prvog izdanja ove manifestacije.

Foto: Privatni album

- Brojke su nevjerojatne, milijuni pregleda i streamova, a to je samo posljedica izvanredne ideje, organizacije i izvedbe ljudi uključenih u ovu manifestaciju. Mi smo gradeći od nule, u prvom izdanju došli do toga da budemo događaj na kojem izvođači žele nastupiti, a publika se dolazi zabaviti i biti viđena. Rekao bih da suviše od festivala, kaže dizajner koji već radi planove za drugo izdanje.

- Logo naravno ostaje isti, jer on označava brend Melodija i čini ih prepoznatljivima. Vizuali oko toga će naravno imati neku sasvim drugačiju priču. Ove godine smo išli na to da ljude upoznamo s Melodijama, a sljedeće idemo dalje, veli Tičinović, koji je zaposlen kao art direktor u Slobodnoj Dalmaciji, a u slobodno vrijeme piše pjesme, pa je tako između ostalih pisao i za Petra Dragojevića, ali i prekrasnu pjesmu "Tija san je jubit", koju su otpjevali Oliver i Eli Žuvela.

- Ma da, to mi je onako više kao hobi. Volim to raditi jednako kao i grafički dizajn. U ovom projektu sam to sve spojio. Imam potrebu izraziti se, a medij i sredstvo su u tome sporedni. Važna je ideja, a ako ste dovoljno uporni i vjerujete u svoj rad možete se baviti čim god hoćete. Olivera, kao i svi koji su ga poznavali, prije svega pamtim kao jednostavnog, normalnog čovjeka, pravog Lučanina spremnog da pomogne.

Tako je bilo i s ovom pjesmom. To je bila "luška" veza. Kako sam ja svako ljeto u Veloj Luci tako je i do te suradnje došlo onako kako je i najbolje, usput, kad se sve namjesti kako treba. Mi smo pjesmu snimili u Korčuli kod Sandra Bačića u sat vremena, jedino što sam morao čekati grubo vrime jer onda on nije mogao otić na more pa sam ga mogao "oteti" to jedno popodne, prisjetio se Žarko Tičinović.

