Novi par ulazi u eksperiment! Jeannette živi u Francuskoj, a Simon sebe opisuje kao energičnu osobu: 'Volim noćni život'

Počinje novi tjedan u 'Braku na braku' i parovi su dobili nove zadatke stručnjaka kako bi probudili svoje odnose, a gledatelji će upoznati kako dvoje novih kandidata, Jeannette i Simon, staju pred matičara! Simon je djelatnik u turizmu, ima 58 godina, dolazi iz Zagreba, a od 2010. živi na Cresu. Bio je u braku, ima dvoje odrasle djece i kaže da u njegovu životu ima mjesta za novu partnericu. „Ja sam energična i ekstrovertna osoba koja voli izlaske, noćni život, kreativan i maštovit, volim biti u malo otvorenijem društvu“, za sebe kaže i otkriva četiri faktora koja su mu važna kod partnerice, a to su komunikacija, intelekt, izgled i razumijevanje. „To je za mene žena koja ima temperament, stav i svoje nešto“, dodaje.

Asistentica direktora Jeannette ima 52 godine, dolazi iz Bosne i Hercegovine, u Francuskoj živi od 2014. i kaže da nije oduševljena njihovim mentalitetom jer vjeruje da su muškarci iz naših krajeva otvoreniji u pristupu ženama. Bila je u braku iz kojeg ima dvoje djece i iskreno kaže da je shvatila kako je 23 godine živjela pogrešnim životom, no nije joj žao jer ju je to izgradilo u osobu kakva je danas. „Sad stvarno volim izlaziti, penjati se po liticama, voziti motor, auto, ludujem..., ne volim sjediti kod kuće“, kaže. Sreću je pronašla u drugom braku zbog kojeg je otišla u Francusku, no ponekad se putevi raziđu. „Ali se duše nađu i ostanu povezane i ponekad je prijateljstvo ono što nam najviše treba“, kaže Jeannette i nastavlja: „Nisam razočarana u ljubav i mogu sve ponovno ako mi se pruži prilika - hoću.“ A kad je pitate kakvog muža traži, spremno odgovara: „Nešto fantastično, nešto fanatično, nešto nesavršeno, nešto blesavo, nešto što ne postoji na zemlji. Da se spusti s neba za ovaj trenutak koji će se dogoditi.“

I dok se novi kandidati pripremaju za još jednu avanturu koja će im sigurno promijeniti život, 'stari bračni parovi' suočavaju se s vlastitim izazovima, pa su tako Kristina G. i Stjepan otkrili da su izgradili prijateljski odnos. „Pričali smo, riješili neke stvari... stvorili lijep odnos“, kaže Kristina, a Stjepan dodaje: „Od sutra ćemo živjeti zajedno... mislim da ćemo uspjeti.“

Komunikacija se promijenila kod još jednog para, ali nažalost - nagore. „Naš odnos je zahladio“, kaže je Irma dok Marko priznaje da postoji kočnica, ali vjeruje da im treba još vremena. „Nemam više osjećaj da smo bliski“, iskrena je Irma.

Nesuglasice su se pojavile i kod Doris i Igora - on je izradio njezinu veliku fotografiju i stavio je u dnevnu sobu, no ona je želi maknuti. „Nisam baš zadovoljan jer sam se potrudio“, komentirao je Igor. I Višnja i Darko nikako da se nađu na istoj valnoj duljini, a ona to ovako objašnjava: „Ne mogu se pred njim još ni opustiti normalno ni otvoriti se jer mi ne odgovara kao osoba.“

Kako će reagirati Jeannette i Simon kad se ugledaju - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

