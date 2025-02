Novi koncertni datumi Parnog Valjak: Turneju '50' donose i na Tvrđavu sv. Mihovila u Šibeniku

EMMA STONE

VIDEO Ovakvu haljinu još niste vidjeli! Glumica razljutila obožavatelje: 'Neka vodi brigu o higijeni'

Emmin "popcorn" look izazvao je lavinu pozitivnih, ali i negativnih komentara na društvenim mrežama. Naime, veći dio obožavatelja bio je oduševljen spojem visoke mode i praktičnosti (jer tko ne voli imati grickalice pri ruci?), no bilo je i komentara na račun 'neurednosti' same haljine.