Novi član žirija Masterchefa otkriva kako je na snimanju je dobio novi nadimak - Gargamel

Sve je spremno za sedmu sezonu MasterChefa koja će uskoro krenuti s emitiranjem na Novoj TV. Ove će sezone u žiriju, uz već uhodanog Stjepana Vukadina, o sudbini kandidata odlučivati dobro poznata imena hrvatske gastronomske scene – stručni chefovi Goran Kočiš i Mario Mihelj. Članovi žirija već su se imali prilike bolje međusobno upoznati na snimanjima, a stiglo je vrijeme da se predstave i gledateljima. Za Gorana Kočiša pridruživanje MasterChefu predstavlja nešto potpuno drugačije od svega što je dosad u svojoj karijeri radio vezano za kuhinju.

„Jako mi je dinamično i zanimljivo, imamo odlične kandidate i puno različitih jela, mišljenja o hrani i stilova kuhanja, pa je zaista lijepo i novo iskustvo“, otkriva Kočiš koji je na audicijama za novu sezonu dobio uvid u smjer razmišljanja novih natjecatelja koji gore od želje da prošire svoje znanje i dobiju priliku učiti od priznatih chefova. „Na audicijama sam shvatio da se ljestvica, što se tiče samih jela i tehnika kuhanja, popela za nijansu prema gore, što mi je jako drago jer su kandidati počeli malo drugačije razmišljati i imaju širu sliku o hrani, tehnikama i prezentaciji“, dodaje Kočiš koji je spreman nesebično dijeliti znanja i iskustva koja je prikupio u svojoj bogatoj karijeri, a od kandidata, priznaje, ima visoka očekivanja:

„Očekujem da uče, budu fokusirani i ustrajni te da guraju prema naprijed i idu prema svom cilju srcem i glavom. Sve ostalo će doći i sve ostalo ćemo im pokazati, ali svaki kandidat je odgovoran za sebe. Očekujem fokus, rad i učenje.“ Goran Kočiš, koji je u gastronomskoj zajednici najbolje poznat kao chef koji je zaslužan za prvu Michellinovu zvjezdicu u kontinentalnoj Hrvatskoj, ističe ambiciju kao bitan faktor u ostvarivanju cilja svakog kandidata i smatra da će pomoću nje svatko dogurati toliko daleko koliko je za to sposoban. No, postoje određene stvari koje nikada ne oprašta u kuhinji, a to su nepoštivanje higijene, kašnjenje, bacanje namirnica i loši međuljudski odnosi.

„Kuharski tim mora biti čvrsti lanac koji je povezan svim karikama“, naglašava Kočiš, dodajući da mu je MasterChef donio ne samo potpuno novo iskustvo u karijeri, već i novi nadimak. „Kako sam došao u MasterChef studio, šminkerica mi je dala nadimak – Gargamel. Bilo nas je dosta na castingu za žiri i nisu nas mogli sve zapamtiti poimence, pa smo dobili nadimke... Sada me zovu Gargamel ili Gargi“, objašnjava Kočiš koji je u intervjuu za Novu TV ispričao više o toj anegdoti te otkrio koga smatra najstrožim članom žirija. MasterChef kuhinja uskoro ponovno otvara svoja vrata, a kako će se novi članovi žirija snaći u novim ulogama te koje će kulinarske talente iznjedriti sedma sezona doznat ćemo uskoro na Novoj TV!