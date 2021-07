Nova vruća objava Ivane Knoll! Jedna od najseksipilinijh navijačica u ovom izdanju oduzima dah: 'Savršeno tijelo'

Ivana Knoll postala je jako popularna kada je tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu, koje se prije tri godine održalo u Rusiji, dobila titulu jedne od najljepših i najseksepilnijih navijačica Vatrenih. Na Instagramu trenutačno ima preko 440 tisuća pratitelja i svaki dan ta brojka je sve veća i veća, a sve je i više Ivaninih objava izazovnih fotografija. Ivana je ponovno bodrila našu reprezentaciju na Euru ove godine. Otputovala je zabog toga u Kopenhagen, a trenutačno se nalazi u Švicarskoj gdje ponovno golica maštu pratitelja.

Foto: Instagram

Naime, Knoll je pozirala u crvenom kolpletu donjeg rublja, te brzo skupila preko 18 tisuća lajkova.

Osim lajkova ubrzo su krenuli i komplimenti u komentarima.

"Prelijepa si", "Ljepotica", "Tako si seksi", "Najljepša si djevojka na svijetu", "Imaš savršeno tijelo" pisali su joj pratitelji.

Ivana uživa sve veću popularnost i prošlo ljeto u intervju nam je priznala kako nije znala da će se stvari odvijati u tom smjeru. - Na početku nisam mislila da će to biti tako, no evo sad kako to traje već neko duže vrijeme, navikla sam se. Većinom to budu slatki, pozitivni pozdravi i fotkanje s obožavateljima - rekla nam je tada. Ivana je rođena u Njemačkoj, a odrasla u Hercegovini. U Zagreb je stigla na studij te je manje poznato da je ova mlada ljepotica magistrica grafičke tehnologije, a svojevremeno se natjecala i za Miss Hrvatske, a nakon nogometnog prvenstva je predstavila liniju svojih kupaćih kostima CROkini.

