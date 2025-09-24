Naši Portali
ŽIVOT NA VAGI

Nova afera trese 'Život na vagi'! Treneri poručuju: 'Očekujem da će se javiti krivac'

VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 15:56

Napetosti će eskalirati baš prije velikog izazova, a na motocross stazi kandidati će se suočiti s još većim strahovima.

Večeras u 'Životu na vagi' treneri Mirna i Edo otkrit će polupraznu bocu vina u kampu i odmah sazvati sve kandidate.  „Kad nema Ede i mene, iza kulisa se svašta događa pa nam je ptičica šapnula da se ovaj put čak i alkohol konzumirao“, poručuje Mirna, a Edo naglašava: „Čini mi se kako su neki nakon vaganja odlučili tugu utopiti u čaši vina ili odlučili proslaviti pobjedu...“

Treneri će pitati ima li netko potrebu objasniti polupraznu bocu. „Očekujem da će se javiti krivac“, kaže Mirna. Dominik smatra da neki ljudi nemaju hrabrosti priznati, nego grade svoj ego i karakter na lažima dok GallaSandalla nema problem iskazati svoje sumnje. „Nećemo nikoga prozivati, ali takvoj vrsti zabave nije mjesto u showu“, jasan je Edo, a Mirna se nadovezuje: „Alkoholu nema mjesta prilikom gubljenja kilograma.“

No tu nije kraj dramama. Edo će prije izazova okupiti crvene kako bi pokušao razjasniti razmirice unutar tima. „Problem su nategnuti odnosi zbog kojih dolazi do nedostatka komunikacije“, misli Dominik, kojem će Edo dati novi zadatak. „Želio sam znati imaju li nešto protiv toga što je Dominik kapetan“, zanima Edu.

„Ne želim svaki put ja biti ta koja će reći iskreno, a pojedinci se izvlačiti i šutjeti do kraja“, objašnjava Nena. Ana ističe da nju kapetan nikad ne bodri dok Dominik hladno poručuje: „Nikad ti iza leđa neće govoriti netko tko je bolji od tebe.“ Edo uviđa da su djevojke izgubile povjerenje u kapetana i zaključuje: „On mora odgovoriti i na takvu vrstu izazova.“

Napetosti će eskalirati baš prije velikog izazova, a na motocross stazi kandidati će se suočiti s još većim strahovima. Hoće li Dominik izgubiti kapetansku traku? I može li crveni tim preživjeti krizu? Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Ključne riječi
showbiz RTL život na vagi

Avatar Idler 3
Idler 3
17:10 24.09.2025.

To bi ja rad čul, ostavit pol boce vinca, mam nek se javi krivac 🤪

