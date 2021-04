Nives oduševljeno pobjedniku showa "Tvoje lice zvuči poznato": Aristokratski si se držao!

Natjecatelji poznati iz prijašnjih sezona spektakularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' ponovno su se našli na pozornici glazbeno scenskog spektakl te su u prvoj emisiji All stars sezone oduševili svojim transformacijama. Pobjedu je ove nedjelje odnio Saša Lozar sa 63 boda koja su mu dodijelili žiri i ostali natjecatelji, nakon što je uvjerljivo utjelovio sentimentalnog i gracioznog Vicu Vukova. ''Svi detalji aristokratskog držanja, to kako si ušetao u prostoriju, kako si dostojanstveno iznio pjesmu sa svojim zvonkim baritonom, sve je bilo prekrasno'', rekla je Nives. ''Danas ima fantastičnih pjevača, ali je mnogo naglasaka na scenskom nastupu. Ti si nam donio dašak tog prošlog vremena kad je jedino pjevanje bilo važno. Fantastično si to izveo'', komentirao je Goran.

Kao pobjednik večeri, Saša Lozar odlučio je da donaciju od 10.000 kuna dobije udruga ''Tko se boji sutra još'' iz Vukovara koja se bavi pomoći i podrškom roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

U prvoj emisiji imali smo prilike vidjeti i odličnu transformaciju Marija Petrekovića u ulozi senzacionalne kraljice popa Madonne. ''Imaš tu moć da nas uvjeriš da je svaka tvoja transformacija precizno točna, čak i onda kad nije. Tako da i u ovom slučaju kada Madonna pjeva tonalitetom Petrekovića ti si nas uvjerio da je Madonna prehlađena i da je prvi put u životu odlučila ne pjevati na playback. Bravo!'', rekla mu je Nives. Indira mu je napomenula da je briljirao kada je prvi put bio natjecatelj u showu i da su očekivanja žirija sada jako velika. ''Ovo je bilo fantastično, bio si moćan i kreativan, strastven, seksi'', istaknula je Indira.

Pod svjetlima pozornice u ulozi Halida Bešlića odlično se snašao Damir Kedžo. ''Bio s stvarno Bešlić, ali u nekim mlađim godinama. Skinuo si njegov glas, malo je izašao Kedžo'', rekao je Igor. ''S prirodnošću si to odradio da sam bila zadivljena. Jako si dobro zatomio Kedžu, pogotovo u drugom dijelu. Ponosna sam na tebe'', rekla mu je Nives. ''Na momente si sličio Halidu, a dijelom i na jednog našeg političara'', kazao je Goran dodavši da će ostaviti publici da komentira na društvenim mrežama, na kojeg je političara mislio.

Dalibor Petko utegnuo je svu svoju fizičku raskoš i na pozornici zabljesnuo kao nenadmašna Beyonce. ''Kad gledaš pobjednike onda te neki oduševe, neki razočaraju, s nekima ne znaš što bi, a kod tebe je čovjek uvijek na čisto, znamo da ćeš nas zabaviti. Nastup je bio senzacionalan'', rekao je Igor. ''Ako zanemarimo tvoj izgled preuhranjene i manje privlačne Beyonce, nitko ne može osporiti da iza ove točke stoji golemi rad'', istaknula je Nives dodavši da će zanemariti male vokalne nedostatke. Goran ga je pohvalio istaknuvši da je pokazao stav. ''Bio si fenomenalan, odrješit, pravi queen B'', komentirala je Indira.

Katarina Baban pretvorila se u vatrenu grčku pjevačicu Eleni Foureiru i zavela latino izvedbom njezinog hita ''Il ritmo psicodelico''. ''Sve je bilo savršeno bez greške. Nisam vjerovala da ću to izgovoriti jer mi je Eleni kraljica svemira, ali na ovom nastupu bila si mi zgodnija od nje'', rekla je Nives. ''Gledam te maco, i mislim u sebi: Dečki dišite. Vokalno si jako pogodila, bilo je tu puno adrenalina, moram ti priznati. Svaka čast'', kazala je Indira.

Mario Roth ušao je u ulogu zamamnog Lennyja Kravitza. ''Ne vidi se da si izbivao četiri godine na ovoj pozornici. Što se tiče Lennyja dobro si skinuo tu želatinoznu koreografiju. Po meni nisi baš toliko izašao iz Maria'', rekao je Igor. ''Bio si supercool, opušten, imao si taj groove, bio si Lenny u najboljim danima'', istaknula je Indira. ''Fizionomijom i senzibilitetom koji Lenny posjeduje, dosta si sličan njemu. Složila bih se s Igorom možda je bilo zeru Rothove krutine, ali su nijanse u pitanju'', komentirala je Nives.

Gljiva je energičnoj Maji Bajamić dodijelila Brunu Marsa kojem se u jednom trenutku na pozornici pridružila Beyonce pa su Maja i Dalibor zajedno izveli dio koreografije. ''Vidi se da uopće nisi pala s Mara, bila si Mars od početka do kraja''', rekao je Goran te dodao da dugo nije vidio neki nastup koji je toliko ''čista energija''. ''Pogodila si njegov ludi i zarazni ritam. Ovo je bio moćan nastup'', rekla je Indira. ''Beskrajno si talentirana, jedno nestvarno omnipotentno biće, samo nebo ti je granica'', riječi su kojima se na nastup osvrnula Nives. ''Ta mjestimična koreografija izgleda jednostavno ali i izuzetno efektno'', govori Igor.

Poznata radijska voditeljica Ivana Mišerić na jednu je večer postala Donna Summer s hitom ''She works hard for the money''. ''Jako ti zavidim jer si na par minuta bila disco kraljica. Malo su te namučili visoki tonovi'', primijetila je Indira. ''Bila si disco kraljica. Imala si problema s glasom, teško si radila za ovu pjesmu ali uspjeh je evidentan. Ako se po jutru dan poznaje ovo će biti jako dobra sezona'', rekao je Igor. ''Ispalo je puno bolje nego sam strahovala'', zaključila je Nives.

