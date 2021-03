Nives Ivanišević objavila rijetku romantičnu fotografiju s Goranom i pokazala kako ih je ugostio naš glumac

Goran Ivanišević posljednji je mjesec proveo u Australiji, gdje je njegov pulen Novak Đoković ponovno trijumfirao na turniru u Melbourneu, a po dolasku u Hrvatsku jedva je dočekao slobodne trenutke uz obitelj, suprugu Nives i sina Olivera.

Nives je na Instagramu podijelila romantičnu fotografiju snimljenu u karlovačkom kaštelu Stari grad Dubovac. Domaćin im je bio karlovački glumac i nekadašnji TV voditelj Marinko Leš, kojem se Nives zahvalila na prekrasnom danu.

- Dođite opet! Sad znate di treba doći.. Još oko parkinga se da dogovoriti, poručio im je Leš, a Nives je odgovorila da će sigurno ponovno doći.

Foto: Instagram

Inače, ljubavna priča Gorana i Nives nije posve obična. Vjenčali su se nakon samo godinu dana veze u prosincu 2017. godine, a u ožujku 2018. obznanili su da čekaju prvo dijete. Za vezu bivšeg tenisača i radijske voditeljice doznalo se u jesen 2016., a blještavi prsten koji je Nives pokazala mjesecima poslije dao je naslutiti kako par uskoro planira vjenčanje. Ni jedno ni drugo nije tada htjelo potvrditi zaruke, a tako je bilo i s informacijom da su se vjenčali. Nives se samo slatko nasmijala na to i rekla da nema komentara, a Goran je pri pokušaju kontaktiranja isključio mobitel.

Njemu je ovo drugi brak, a njoj prvi. On se prije osam godina razveo se od bivše manekenke i poduzetnice Tatjane Dragović, s kojom je bio dugih 17 godina. U tom braku Goran i Tatjana dobili su dvoje djece – Amber Mariju i Emanuela. Amber je inače dobila ime po Tatjaninoj kolegici i prijateljici, supermodelu Amber Valetti, a mlada je djevojka uspješna jahačica koju roditelji podržavaju u tom sportu. U rujnu 2018. godine Goran i Nives postali su roditelji sinu Oliveru.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.