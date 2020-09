Nives Celzijus otkrila: Kažu klinci da jednoruka bolje kuham, samo me jedna stvar muči

Nives Celzijus nedavno je zabrinula obožavatelje kada je objavila fotografiju s longetom na ruci. Uz nju je napisala:

- A mislila sam da ću ove godine ostati zakinuta za godišnji odmor - poručila je Nives u opisu fotografije uz koju je dodala i prigodni hashtag #malatrapava. U videu koji je snimila za Instagram Story prisjetila se i riječi svog bivšeg supruga Dine Drpića koji joj je govorio da nije previše spretna.

Ipak, čini se kako se sjajno snalazi u kućanskim poslovima služeći se samo jednom rukom. U najnovijoj objavi na Instagramu, u kojoj pozira u provokativnom kupaćem kostimu, napisala je:

-Neki su se rugali "babinom kuku" ?

Znala sam ja da je babin kuk savršen i da je pitanje trenutka kada će zablistati i pokazati se maksimalno funkcionalan. Spasio me u posljednja dva dana. Prisjetila sam se onih dana kada mi je dijete boravilo na kuku, a ja sam sve odrađivala drugom rukom. I kuhala i spremila kuću i opeglala i zalila cvijeće. Mi žene jednostavno to imamo u sebi ? Kažu klinci da tako jednoruka još bolje kuham. Valjda imam previše slobodnog vremena... Uglavnom gotovo sve sam uspjela manje ili više uspješno odraditi s jednom rukom. Jedino me muči čišćenje zuba zubnim koncem. Ako imate neko rješenje i za to, javljajte...

Reakcija obožavatelja, dakako, nije nedostajalo.