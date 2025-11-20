'Ništa se ne otvara prije 10, nema potrebe prije 11 izlaziti, većina restorana radi dvokratno i svi jedu do kasno u noć'

RTL-ova novinarka Maja Oštro Flis koju mnogi pamte po odličnim reportažama u emisiji RTL Danas, a koja se posebno istaknula tijekom Svjetskog rukometnog prvenstva prošle godine, u svojem natrpanom rasporedu pronašla je malo vremena i za odmor, a s nama je podijelila kako joj je bilo na putovanju u Madridu koji je posjetila s prijateljicama. Otkrila nam je neke detalje o putovanju, a posebno se potrudila dočarati posjet ovom zanimljivom gradu onima koji ga još nikada nisu stigli doživjeti uživo.

Po dolasku ju je, tvrdi, najviše osvojila energija grada. - S obzirom na to da sam već bila u Španjolskoj, doduše samo u Barceloni prije nekoliko godina - znala sam otprilike sto nas čeka. Ako bih morala izdvojiti nešto, to je energija grada i način života. U tome su Španjolci uistinu majstori. U gradu, priča nam, ništa ne radi prije 10. - Pomalo sve - u gradu ništa ne radi prije 10, nema potrebe prije 11 izlaziti, većina restorana radi dvokratno (siesta), i svi jedu do jako kasno u noć. U Madridu se sve stigne.... Podijelila je s nama trenutak s putovanja koji joj se posebno urezao u sjećanje. - Mnogo ih je, jer nas je bilo sedam prijateljica i naša putovanja znaju baš biti posebna, tako da je pregršt trenutaka. Najdraži mi je možda bio veslački okršaj u jezeru parka Retiro, što toplo preporučujem svima koji dolaze u Madrid. Park je predivan.

Madrid je još jedan od onih gradova koji ima reputaciju mjesta koje nikada ne spava, osjetila je to i Oštro Flis. - Da, istina. Jako je živahno - oko jedan sat iza ponoći krcate su terase, ljudi šetaju, uživaju - mnoštvo je i predivnih restorana koji se nakon ponoći pretvaraju u diskoteku. Zato valjda i ništa ne radi ujutro ranije, tko bi se na vrijeme mogao dignuti? Izdvojila je i neke četvrti koje su je posebno impresionirale. - Mnogo ih je, uz park Retiro, izdvojila bih četvrti Chueca, Latina, ali i meni najdraža Malasana - puna je umjetničkih galerija, zanimljivih trgovina, neobičnih barova, restorana, predivnih murala, grafita. Dovoljno je da sjednete u neku obližnju ulicu i promatrate sve to.

Što se tiče galerija i muzeja, otkrila je da je bila u Muzeju kraljice Sofije i opisala što je sve tamo vidjela. - Jesmo, nismo sve stigle posjetiti. Mi smo odabrale Muzej kraljice Sofije (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), jako je zanimljiv, prepun umjetničkih djela iz 20.stoljeća - uvjet je da sva djela koja su u muzeju nisu nastala prije 1881.- što je godina rođenja Pabla Picassa. Naravno, najslavnija slika u muzeju je "Guernica" - koja je itekako dojmljiva. U blizini tog muzeja u je i Prado, rekla bih najpoznatiji muzej u Madridu. Pitali smo je ima li dojam da uspijevaju zadržati svoj povijesni identitet unatoč suvremenom načinu života. - Itekako, Madrid je grad predivne arhitekture, zanimljivih muzeja, tu je i impozantna kraljevska palača. Što se kulturnih, povijesnih atrakcija tiče - ima se što vidjeti - ali nije to naporan tempo razgledavanja kao primjerice u Rimu, ili Londonu. Ovdje je sve tranquilo.

Naravno, jedna od najdražih tema svima je i hrana, pa smo porazgovarali i o gastronomiji. - Gastronomija je posebna priča - mnogo tapasa, tradicionalne španjolske hrane - i nezaobilaznih pršuta koji se jedu na svakom koraku u svakom dobu dana. Nisu kao drniški, naprimjer, koji je meni omiljen - ali su jako ukusni - poput jamon Iberica. Zanimljivo, pata negra je autohtona pasmina svinja koja se uzgaja na jugozapadu zemlje, svinje se hrane žirom, biljem,maslinama - i to meso, odnosno pršut, stvarno je ukusan, topi se u ustima. Preporuka.

O tapasima ima samo riječi hvale. - Jesmo, super su svi. S obzirom na to da svi žive na ulicama, u kafićima, gotovo u svakom baru uz piće se uživa u tapasima. Svakakvih vrsta i oblika - možda je u Madridu najpoznatija pincho de tortilla - rekla bih njihova inačica omleta - jaja, krumpiri, luk, maslinovo ulje. Ima svega, dosta hrane im je bazirano na krumpiru. Puno je i ribe, liganja pogotovo. Tamo se, kaže, stalno jede. - Kad smo tek došle, stalno smo se pitale jedu li oni ikad kod kuće, kuhaju li ikad doma - jer stalno, bez obzira je li riječ o doručku, ručku, večeri - stalno se jede - skriveni manji bistroi prepuni su lokalaca. Hrana je sastavni dio njihova identiteta, uz nju se druži, uživa, smije i to mi se sviđa. Slično kao kod nas - ali Španjolci su to malo dignuli na jednu razinu više.

Još jedna tema koja sve zanima su dakako i cijene, a Maja napominje da su više nego korektne. - Cijene su više nego korektne - naravno, ako ćete primjerice popiti nešto u nekom rooftopu u samom centru, na glavnoj ulici Gran Via - to ćetevmasnije platiti. Ali trgovine, kafići, restorani koji nisu turističke zamke - cjenovno su prihvatljivi. Slično kao u Hrvatskoj, možda bih rekla da je piće čak i jeftinije. A mnogi restorani su tako prekrasno uređeni - da ostaneš bez daha. Odjeću, otkriva, nije kupovala, ali nije zaboravila kupiti suvenire najmilijima. - Nisam ništa od odjeće ni kupovala, ako mi baš ne treba, na putovanjima izbjegavam shopping odjeće. Sve ima kod nas, a mnogo toga i kupim online. Kupila sam neke suvenire za roditelje, supruga, sina... malo magneta, pršuta, delicija. Sve je po povratku nestalo prilično brzo.

A evo što preporučuje posjetiti onima koji nikada nisu bili u Madridu, a baš žele upoznati taj grad. - Pa park Retiro, obližnje četvrti oko parka su prekrasne. Kraljevska palača, muzeji, najpoznatiji dijelovi grada koje sam spomenula - tu je naravno i stadion Real Madrida koji je prekrasan. Grad je prepun rooftopova koji posluže kao izvrstan predah od šetnje i razgledavanja. Sve se da online rezervirati tako da nema čekanja nigdje, kaže i nastavlja: - Sve manje ulice u četvrti Malasana su mi predivne, kao i parkovi oko kraljevske palače, gdje uopće nije bila gužva, stigne se pogledati u miru, uživati u zelenilu. Što se gastronomije tiče, meni je najbolji restoran definitivno bio jedan tradicionalni, baskijski u blizini Santiago Bernabea - Meson Txistu - hrana, kao i usluga, fantastični. Ništa pretenciozno, ali jako ukusno. A i sa zidova se smiješi Luka Modrić, koji je tamo, kao i brojni drugi nogometaši, bio puno puta. Nismo tamo sreli nijednog turista, tako da bih rekla da je to baš lokalni restoran. Kaže nam da nema nikakve rituale oko putovanja. - Nemam nikakve rituale, stvarno. Uživam na svakom koraku i to je to.

Reporterka dodaje i da obožava putovati, a lista gradova koje je posjetila je impresivna, što privatno, što poslovno. - Uvijek jednom godišnje putujem s prijateljicama, i destinaciju odaberemo prema tome kad ima direktnih letova iz Zagreba, ali i iz Splita, gdje dio njih živi. Tako smo već bile u Milanu, Madridu, Rimu, Napulju... Volimo Italiju, to je očito. Upravo se dogovaramo koja je iduća destinacija. I s RTL-om sam jako puno putovala, na tome sam beskrajno zahvalna, jer su to bile destinacije koje možda privatno nikad ne bih posjetila. Obožavam putovati, istraživati.

Napominje da se naučila boljoj organizaciji i strpljenju kad putuje privatno s prijateljicama. - Kad privatno s prijateljicama putujem, naučila sam se boljoj organizaciji, strpljenju, s obzirom na to da nas uvijek puno ide. Obiteljska putovanja obožavam, pogotovo zbog sina. Ali sada ne bih mogla zamisliti da živim negdje drugdje, ako bih mogla birati - ipak bih prednost dala Italiji nego Španjolskoj. Naravno, dotakli smo se i posla. Maja kaže da će u novim epizodama rubrike "Izvan terena" gledatelje poznavati s našim rukometašima. - Baš pripremamo nove epizode rubrike "Izvan terena" - gdje gledatelje upoznajemo s našim rukometašima. I prošle godine smo ih uoči prvenstva posjetili u gradovima u kojima žive i rade. Uz obveze u dnevnoj informativi, radi se na nekoliko zanimljivih projekata, nadam se da će gledateljima sve to biti zanimljivo.