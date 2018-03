Mladen Kušec: Velika čast na kraju karijere

Teško je opisati kakav je osjećaj primiti Ružu, možda ga je najbolje opisati kao - drhtav jer se doslovno tresem. Jako dugo sam priželjkivao Ružu i nadao sam se da bih je mogao osvojiti, međutim, nimalo je nisam očekivao i nisam vjerovao da ću osvojiti nagradu. Rekao bih kako je ovo baš izuzetna čast na kraju karijere.

Imam 80 godina i oduvijek radim s djecom, mogu slobodno reći s malim “cvjetićima“, a sad je konačno došao red da i ja dobijem svoj cvjetić, meni je došla moja Ruža. Cijeli sam život radio s djecom. Na početku sam im postavljao jako bedasta pitanja, no kasnije sam shvatio da je to jako blesavo i potpuno pogrešno. Ono što na kraju karijere mogu ponosno reći je da sam naučio kako djecu treba slušati. Treba polako s njima ući u razgovor i pažljivo saslušati njihove misli. Sve što nam je potrebno u razgovoru s njima je iskustvo jer su djeca ta koja imaju pamet. Samu statuu smatram prekrasnom i čuvat ću je na posebnom mjestu. Na radiju sam od 1962. godine i još uvijek radim jer rad smatram odrazom vitalnosti.

Ivan Dorian Molnar: Napravit ću feštu!

Osjećam se presretno i jako sam počašćen. Moram opet ponoviti kako sam bio radostan kad sam čuo da sam nominiran, osobito zbog činjenice da se radi o jakoj kategoriji. Prije svega, zahvalio bih se žiriju koji me nominirao, ali i svima onima koji su glasali za mene jer bez njih ova nagrada ne bi bila moguća. Na kraju, želim zahvaliti i Hrvatskoj radio-televiziji. Ako sam bio iznenađen kad sam čuo za nominaciju, možete misliti koliko je moje iznenađenje bilo kad sam osvojio Ružu. Nisam dugo u ovom poslu pa mi je velika čast da su me ljudi prepoznali, moram priznati da mi je sve to i dalje baš čudno. Još uvijek ne znam gdje bih Ružu mogao staviti, ali sigurno je da će biti na nekom jako vidljivom mjesto, tako će biti pravi podsjetnik na to da sam napravio odlične stvari u 2017. godini, ali i snažna motivacija da tako nastavim i u budućnosti. Jedva čekam proslaviti nagradu, a napravit ću feštu i u rodnoj Rijeci.

Zoran Šprajc: Prije dodjele smo se kladili da je neću dobiti, no Ruža je ipak tu!

Zoran Šprajc nije mogao doći na dodjelu Večernjakove ruže, a nagradu je preuzela urednica RTL Direkta Mojmira Pastorčić. Otkrila nam je kako je zbilja posebno raditi sa Šprajcom i smatra ga posebnom pojavom na našem medijkom nebu. Neposredno prije dodjele Ruže smo razgovarali i rekao je kako nema šanse da on dobije nagradu, no njegove su pretpostavke ove godine bile pogrešne. Izgleda da se živciranje i nerviranje isplatilo. Želim u njegovo ime zahvaliti svima koji su njemu dali svoj glas i omogućili da Ruža stoji u našoj redakciji te je zajedno proslavimo!

Slavin Balin: Ovo je skroz neočekivano

Već sam nekoliko puta rekao, ali ponovit ću opet: nikako nisam očekivao nagradu! Osobno sam mislio da imam jedan posto šanse, ali čini se da je upravo taj mali postotak prevladao pa se sad osjećam jako neobično. Smatram da je jako lijepo što sam dobio ovu nagradu, ako ništa drugo, onda zbog slušatelja jer su oni ti s kojima se stalno nadopunjujem i od kojih mogu puno naučiti, a naša će se veza nastaviti i u budućnosti.

Dokazali smo da rock nije završena priča! Nakon svih godina rada i dalje uživam u ovom poslu. Iako ovo radim dugi niz godina, nisam se zasitio, dapače ovo je dodatni vjetar u leđa. Nisam mislio da ću nagradu dobiti baš u ovoj godini, eventualno u nekoj nadolazećoj pa me sve ovo baš pozitivno iznenadilo. S obzirom na to da se dojmovi nisu slegli, sve što mogu reći je da sam jako sretan i, naravno, zahvaliti svima koji su glasali za mene. Iako je nisam očekivao, mogu vam otkriti kako ipak znam gdje će Ruža završiti.

Miholjek i Kopljar: Iznimno smo ponosni

Hvala najljepša od srca, nismo mislili da ćemo se danas u dva navrata popeti na ovu pozornicu. Nismo je očekivali, ali smo joj se nadali. Imali smo ovu prezentersku ulogu pa smo se dosta koncentrirali na nju, tako da nismo baš očekivali nagradu. Ako dođe, dobro dođe, pa ćemo improvizirati. Ruža će sigurno biti u našoj redakciji. Doista smo ponosni što je nama pripala čast. U ime svih naših kolega... Puno je ljudi iza kamere koji svakoga dana stvaraju Dnevnik Nove TV. Puno je truda i rada iza ove nagrade, čestitke svima njima, a ne možemo izdvojiti niti jedan radni dan jer je svaki bio baš jako poseban!, rekli su Saša Kopljar i Marija Miholjek

Goran Bogdan: Presretan sam s Ružom

Goran Bogdan trenutačno se nalazi u Beogradu na snimanju pa je nagradu u njegovo ime preuzeo redatelj Branko Schmidt. Teško je govoriti u nečije ime, no Branko nam je ipak otkrio:

- Goran Bogdan napravio je iznimno tešku i vrlo zahtjevnu ulovu i donio ju je na najbolji mogući način.

Ono što mogu otkriti je kako je sve teklo: godinu smo dana gotovo svakodnevno razgovarali o njegovoj ulozi u filmu Agape, a njegova inteligencija, talent i intuicija pomogli su da film izgleda ovako kako izgleda. Teško je prognozirati, no mogu reći da mislim kako bi bez Gorana ovaj film ne bi imao mogućnosti doživjeti uspjeh koji je doživio. Ono što mi je jako drago da mogu reći je to da je Goran presretan što je dobitnik Ruže.

Zdenka Kovačiček: Veliko je zadovoljstvo dobiti nagradu o kojoj odlučuje publika!

Ovo mi je veliko priznanje. Veliko je zadovoljstvo dobiti nagradu o kojoj je odlučila publika i, moram priznati, da je ipak veći gušt to, nego kada dobijete nagradu od struke, iako, naravno, i takve nagradna iznimno cjenim. Protekla godina za mene je bila izvrsna. Izdogadale su se velike stvari i bilo bi čudno kad ne bih bila sretna i ponosna. Nadam se da će i ova godina biti približno takva. Već imam u vidu neke projekte, voljela bih odraditi jedan mjuzikl. Kazalište je kao i glazba, moja velika ljubav. Već znam gdje ću staviti Ružu! Bit će to na mom kvaliru na najvidljivijoj poziciji. A moram vam otkriti i da ću ovo jako dobro proslaviti!