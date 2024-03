Nina Romić: Ova glazba je postala moj način suočavanja s teškim trenucima koje sam proživljavala

Kantautorica Nina Romić prošle je godine objavila svoj peti studijski album "Jezero" koji kako od publike tako i od glazbenih kritičara dobiva same pohvale. Nina nam je ispričala nešto više o samom albumu i čarobnom ambijentu u kojem je album nastao.

Po čemu se vaš peti studijski album "Jezero" razlikuje od prethodnih i koliko je ovaj album odraz svega što vam se događalo tijekom zadnjih pet godina?

Album "Jezero" se ističe kao drugačiji u odnosu na moje prethodne albume, prije svega zbog pristupa koji sam imala prema cijelom procesu stvaranja. Dok sam na prethodnim albumima surađivala s bendom, koji je igrao značajnu ulogu u formiranju zvučne slike, na ovom albumu sam intuitivno pristupila pjesmama, kao i samoj strukturi albuma. Osluškivala sam unutarnji glas, tražeći smjer u kojem bih trebala ići. Iako je na početku bio nejasan, s vremenom sam postala sigurna u svoje odluke i znala sam točno koji put želim slijediti u kreiranju glazbe. Svaki korak na ovom albumu bio je svjestan i promišljen. Proteklih pet godina predstavljalo je za mene svojevrsno putovanje koje još uvijek traje. To je putovanje koje se odvija izvana prema unutra, a na albumu "Jezero" sam zabilježila neke od tih unutarnjih krajolika. Smatram da su pjesme na ovom albumu zapravo intimni pejzaži moje duše, koji odražavaju duboke osjećaje i iskustva koja sam proživljavala tijekom tog razdoblja.

Album „Jezero“ nastao je u čarobnom ambijentu pokraj rijeke u mjestu Vodostaj, je li taj ambijent razlog što ste tako nazvali album i kako je tekao sam proces rada na ovom albumu?

Album „Jezero“ nastao je u čarobnom ambijentu pokraj rijeke u mjestu Vodostaj, u blizini Karlovca, u studiju „Nasip“ producenta Silvija Bočića, poznatog po suradnji s Tonijem Starešinićem, Mangrooveom i Darkom Rundekom. Silvio Bočić je na albumu „Jezero“ odsvirao i mnoge instrumente, i uz glavnu suradnicu Jelenu Galić zaokružio atmosferu cijelog albuma. Lijepa slučajnost, ili možda čak i sinkronicitet, ovisno o interpretaciji, jest da smo ovaj album snimili u blizini prekrasne rijeke, čime smo dodatno naglasili simboliku vode koja je toliko prisutna u stihovima pjesama. Osobno volim vjerovati da se stvari događaju onda kada trebaju i da nije moglo biti bolje od ovoga za mene. Naziv albuma nosi u sebi duboku simboliku koja nas vodi kroz prostranstva različitih interpretacija. Ona započinje od jezera Peruča, čiji pejzaži ispunjavaju moje djetinjstvo i korijene. No, taj naziv također otkriva unutarnje predjela svakoga od nas. Kroz proces stvaranja, ja sam internalizirala to jezero, koristeći ga kao simbol za suočavanje sa sobom i svojim unutarnjim izazovima. Ova glazba je postala moj način suočavanja s teškim trenucima koje sam proživljavala i još uvijek prolazim. Poput hrabrog ronjenja, kada se odlučite zaroniti duboko, suočavate se s tamom, ali istovremeno tako pronalazite i svjetlost. Svjesni izron iz te tame je put kojim sam krenula s ovim albumom, pokušavajući prenijeti tu priču kroz glazbu.

Kada ste počeli pisati pjesme, kako ste otkrili taj talent i kome ste prvom pokazali svoje pjesme?

Krajem osnovne škole počela sam zapisivati svoje stihove, a ta strast se pretvorila u pravu ljubav prema glazbi kada sam upisala tečaj gitare na početku srednje škole. Tada mi se otvorio potpuno novi svijet, prostor u kojem je postalo mnogo lakše nositi se s tinejdžerskim patnjama, sličnim onima iz Wertherovog doba. Sada sam imala papir, gitaru i cijelu svoju sobu kao mjesto gdje sam mogla izraziti sve svoje osjećaje, sva nerazumijevanja koja mlada osoba osjeća u susretu sa svijetom, sve nesretne ljubavi i prijateljstva; sve te terete odrastanja sam pretočila u pjesme i na taj način otkrila veliku tajnu. Svaki put kada bih tugu stavila u pjesmu i kada bih je svirala, činilo mi se da ta bol postaje manje intenzivna. Moja prva publika bila je moja obitelj, ali trebalo mi je mnogo hrabrosti da sviram svoje pjesme pred bilo kime.

Tko su bili vaši glazbeni uzori, kojim glazbenicima ste se posebno divili?

Glazbu koja me formirala sam otkrivala preko kultne emisije "Glazbena oaza" koju je vodio neprežaljeni Roman Josipović, pravi roker koji je svojim odabirom glazbe unio novo uzbuđenje u život jedne tinejdžerke Nine. Zahvaljujući njemu, potaknuta sam da istražim glazbu koja se nalazila na očevim pločama iz mladosti. Sjećam se točno tog neponovljivog osjećaja kada sam prvi put spojila gramofon i krenula slušati. Bob Dylan, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Bijelo Dugme... Ti su glazbenici probudili strast i ljubav prema glazbi u meni koje do tada nisam bila svjesna. Sretna sam što se i danas, kada slušam neku glazbu koja me obuzme i oduzme, osjećam jednako kao i tada.

Kritika je novi album dočekala s pohvala, a kakve su reakcije publike, koja pjesma im je među omiljenima?

Danas sam upoznala djevojku koja mi je otkrila da već dva tjedna neprekidno sluša pjesmu "Uspavanka". U toj pjesmi ima nečega tako krhkog i nježnog, čini mi se da je ona najosjetljivija na cijelom albumu. Osjećaj koji ona prenosi prepoznaju ljudi koji su prošli kroz iste emocije kao i ja dok sam je stvarala. Zanimljivo je spomenuti da, kada sam odlučila posvetiti se glazbi na način da izražavam samo ono što istinski osjećam, bez obzira na to koliko nježno, suptilno, tiho ili suprotno od trenutnih trendova to bilo, prestala sam biti u sukobu sa samom sobom, a umjesto toga, ispunio me osjećaj zadovoljstva, zahvalnosti i prihvaćanja. Iz tihih promatrača koji su bili u daljini, sada imam ljude koji mi vraćaju energiju koju sam uložila, dijeleći svoja iskustva sa mnom. Nikada nisam ni sanjala da ću doživjeti ovakav odaziv.

Foto: Martina Uzelac

Koliko vas je glazbeno oblikovala i suradnja s Dunjom Knebl na početku vaše karijere?

Dunja Knebl je moja glazbena inspiracija, vjerojatno čak i najvažnija umjetnica koju je ova zemlja ikada imala. Iskreno ju volim. Njena misija, neprestana predanost i toplina kojom zrači, te duh koji osvaja i nadahnjuje ljude koje magnetično privlači, čine me ponosnom što je mogu nazvati prijateljicom i što smo zajedno surađivale na raznim projektima. Upoznala me u ključnom trenutku mog života, dok sam sramežljivo ispipavala teren glazbenice početnice, otvorila mi je vrata u glazbeni svijet tradicijske glazbe koji mi je dotad bio nepoznat. Njezino upoznavanje s tradicijskom glazbom obogatilo je moj život zauvijek, i zauvijek ću joj biti zahvalna na tome.

Pokazuje li i vaš sin interes za glazbu i kako doživljava vaše pjesme?

Rođenje mog sina iz temelja je promijenilo moj život, dajući mu potpuno novi smisao i oblik. Njegova neposrednost i iskrenost me neprestano oduševljavaju, ispunjavajući me snagom i energijom kojih prije nisam ni bila svjesna. On je moje sidro, moj izvor ljepote života, stalno je sa mnom. Majčinstvo, koje je za mene najljepša uloga koju sam ikada iskusila, ispunjava me kao ni jedna uloga do sada. On je izuzetno muzikalan, često stvara svoju glazbu na sintisajzeru i neprestano pjevuši tijekom cijelog dana. Vjerujem da će se jednog dana posvetiti glazbi. Trenutno samo podržavam njegove sklonosti i interese koji su usmjereni na različite aktivnosti. Sretan je slušajući moje pjesme i već ih zna napamet!

Imate li već neke pjesme u ladici za sljedeći album, kako kod vas funkcionira kreativni proces i inspiracija za pisanje.

Trenutno sam u fazi odabira pjesama za moj album, što je izuzetno zanimljiv dio kreativnog procesa. Nakon što su pjesme stvorene, dolazi faza kreiranja dublje priče koja povezuje sve te pjesme. Pronalaženje te pozadinske priče je fascinantno iskustvo. Kao što je sam proces stvaranja glazbe za mene velika tajna i magija, tako su i ove faze koje slijede, a koje čine proces stvaranja albuma, obavijene velom tajanstvenosti, ali istovremeno su i iznimno uzbudljive. Oslikavanje kontura mog sljedećeg albuma je nešto što sam prvi put svjesno doživjela s prethodnim albumom "Jezero", i sada se nadam da ću si dopustiti još više svjesnog uživanja u tom procesu. Ne žurim nigdje, poznajem svaki korak, i s velikim nestrpljenjem iščekujem sve što dolazi.