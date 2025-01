Nina je u 'Životu na vagi' izgubila 60 kg! Nakon showa se udala i zatrudnjela, a evo kako izgleda njen suprug

Sudionica sedme sezone popularnog reality showa 'Život na vagi', Nina Bandić Lopin, udala se sredinom prosinca, a nedavno je svoje pratitelje na društvenim mrežama razveselila još jednom divnom viješću. Naime, Nina je otkrila da se nalazi u zadnjem tromjesečju trudnoće. - Zahvalna Bogu na svemu u 2024. Ono najljepše nam tek dolazi, a tebe Bože, molim samo za zdravlje mojih bližnjih i mene same! Sve ostalo imamo! Zahvalna do neba. Brojimo sitno. Život je lijep! - napisala je Nina uz fotografiju na kojoj je pokazala trudnički trbuh. Fotografija je snimljena na prekrasnoj šetnici u kanalu svetog Ante u Šibeniku.

Nina je nakon toga objavila i fotografiju sa suprugom.

Inače, Nina je na prvom vaganju u showu imala 136,2 kilograma, a u finalnom vaganju izgubila je 62,3 kilograma, što je čak 45,7% tjelesne mase. Tijekom sudjelovanja u showu "Život na vagi" osvojila simpatije gledatelja zahvaljujući svojoj iskrenosti, hrabrosti i odlučnosti u borbi protiv viška kilograma. Njezin put prema zdravijem načinu života bio je inspiracija mnogima koji su pratili emisiju. Kroz show je pokazala nevjerojatnu snagu volje i transformaciju, kako fizičku tako i emocionalnu, što ju je učinilo jednom od omiljenih kandidatkinja te sezone.

Osim što je ostvarila zavidan rezultat u promjeni svog načina života, Nina je nakon showa nastavila raditi na sebi. Na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz svog svakodnevnog života, a njezini pratitelji je cijene zbog iskrenosti i motivirajućih poruka. Uz to, Nina je pokazala da je zdraviji način života više od fizičke transformacije – to je proces koji uključuje i mentalnu i emocionalnu stabilnost.

GALERIJA Sjećate li je se? Gledali smo je na malim ekranima, a onda se skroz povukla iz javnosti

Podsjetimo, Nina je jednom prilikom otkrila kakve su reakcije na njezinu transformaciju. "Čim sam izašla kući moji bližnji su bili u pozitivnom šoku i jako ponosni na meni. Teško im se i dan danas naviknuti na ovu kilažu i da sam to zaista ja. Tata bi često nabacio šalu da me treba pogledati 2,3 puta da bi u svojoj glavi registrirao da sam to ja.

Nakon finala sam primila masu poruka podrške i pohvala na svoj izgled. Čak su mi neki pisali da su se zbog moje transformacije odlučili prijaviti u novu sezonu 'Života na vagi' i jako lijep je osjećaj kada dobiješ takvu povratnu informaciju", ispričala je. Osim toga nakon showa se i zaljubila. Prije nekoliko tjedana je pokazala kako je njezin dečko tetoši. Naime, otkrila je kakav joj je obrok pripremio. "Ono kad uz palačinke i slatke deserte dragi ima vremena i za skuhati riblju juhicu. Što kažeš draga moja, dobiva li prolaznu ocjenu? Poseban tretman", napisala je Nina uz fotografiju hrane i označila nutricionisticu Martinu Mlinarić iz 'Života na vagi' s kojom je ostala u kontaktu nakon showa.

VIDEO Natalie Balmix diskvalificirana s Dore: HRT objasnio razlog i tko će je zamijeniti