Nina Badrić prisjetila se oca pa objavila zajedničku fotografiju: 'Uvijek i zauvijek'

Pjevačica Nina Badrić (50) na Instagramu je objavila fotografiju kojom se prisjetila oca Sime koji je preminuo 2014. godine. Na fotografiji je Nina pozirala u u očevom zagrljaju, a na fotografiji je napisala: "Uvijek i zauvijek. Tata"

Pjevačičin otac preminuo je od posljedica srčanog udara, a Badrić često objavljuje njegove fotografije na društvenim mrežama, te ga se tako prisjeća.

Foto: Screenshot

Na Dan očeva koji se obilježava u ožujku, pjevačica često piše posvete svome na društvenim mrežama, a u jednoj je tako napisala: - Voljeni moj tata... Nedostaješ u svemu u svakom trenu i danu. Teško se itko može mjeriti s tobom - u emotivnoj objavi napisala je pjevačica čiji je otac preminuo prije sedam godina. Nina je bila jako vezana za oca i uvijek se vodila njegovim savjetima. Kada je u medijima prvi put govorila o smrti svog oca izjavila je sljedeće:

- Čvrsto vjerujem da je moj tata na boljem mjestu i da od sada u životu imam najvećeg anđela koji će me paziti i čuvati. Ako bih vjerovala da je ovo jedini život, bila bih dosta neispunjena i nesretna osoba. Tješi me činjenica da je jedino sigurno kad se rodiš da ćeš i umrijeti. Smrt je sastavni dio života, jedino što je sigurno. Nikad ne možeš biti spreman za taj dan, nikada ne možeš biti veliki i odrastao za takav gubitak. Roditelj je roditelj. Jednostavno svako tko je prošao zna o čemu pričam. Samo se dogodi praznina za koju sumnjam da će ikada nestati. Moj tata želi da sam sretna i nasmijana. To su bile njegove želje za moj nedavni rođendan. Znam i da on ne želi da bilo tko plače i tuguje za njim, već da treba da se radujemo svakom trenutku i ja ću mu tu želju ispuniti.

