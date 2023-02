Nina Badrić: Jako bih se iznenadila da Ruža ponovno dođe u moje ruke

Nina Badrić (50), glazbenica koja je svoju kvalitetu dokazala nebrojeno puta, sredinom prošle godine izdala je novi live album "Peristil Sentimenti". Album je to snimljen 2021. godine na splitskom Peristilu gdje je Nina izvela najljepše pjesme Splitskog festivala. Pozitivne kritike samo su se nizale, a radi se o albumu koji drži posebno mjesto u Nininu srcu jer je riječ o pjesmama koje su obilježile njezin život i za koje je emotivno vezana. A ta emotivnost čula se i na Peristilu, čime je zaslužila prestižnu nominaciju za Večernjakovu ružu. Nina je pak na dobrom putu da si složi buket Ruža ako je čitatelji odaberu i ove godine, s obzirom na to da već ima tri.

I ovu godinu počinjete nominacijom za Večernjakovu ružu. Postali ste prava "veteranka" naše nagrade. Je li vas nominacija iznenadila?

Iskreno, jest. Nisam očekivala da ću se i ove godine naći u nominaciji za prestižnu Večernjakovu ružu.

Koliko bi vam značilo da je dobijete i četvrti put?

I sama nominacija mi je radost, a ove godine mislim da su Ružu više zaslužili glazbenici koji su bili produktivniji od mene. Jako bih se iznenadila da ponovno dođe u moje ruke.

Nominaciju ste zaslužili sjajnim live albumom "Peristil Sentimenti" koji ste snimili 2021. godine na splitskom Peristilu. Dobili ste mnoge pohvale za te izvedbe. Što je za vas značio taj album?

Taj album je, usudim se reći, sjajan. Prekrasan koncert iz kojeg su nastali "Sentimenti" pun je energije lijepih suradnji i fantastičnih aranžmana Filipa Gjuda. Nije baš bilo jednostavno uhvatiti se u koštac s bezvremenskim pjesmama koje su proslavili najveće interpreti.

Rekli ste da je riječ o pjesmama koje su obilježile i vaš život te da ste za njih emotivno vezani. Koje su to pjesme i kako su obilježile vaš život? Za koje doba života ih vežete?

Ma ja volim sve što je Oliver otpjevao. Jednostavno sam oduvijek zaljubljena u taj njegov specifični glas i lakoću s kojom je izvodio sve pjesme. "Skalinada" je jedna od pjesama koje u meni uvijek izazivaju buru emocija. I sretna sam što je i ona na albumu "Sentimenti".

Poslije zagrebačke Arene imali ste dogovorenu turneju, ali korona vas je usporila. Kako stojite s tim planovima, kada možemo očekivati regionalnu turneju?

Sve se promijenilo. Većina dogovornih stvari je otpala i otišla u nekom drugom i boljem smjeru. Dvije godine nerada ostavile su puno traga u glazbenoj industriji tako da smo se svi prilagodili vremenu u kojem živimo.

Na čemu trenutačno radite?

Posvećena sam isključivo novim pjesmama i albumu na kojem radim.

Na sceni ste više od 25 godina, nove generacije jednako vas lako zavole kao i starije. Koja je tajna takvog uspjeha? Što mislite, zašto ste takva konstanta u ljudskim srcima?

To biste trebali pitati ljude. Mislim da su u pitanju dobre velike pjesme koje publika voli i u kojima se pronalazi.

Sjećate li se svojih početaka? Jeste li se mogli i nadati ovakvom uspjehu?

O, kako da ne. Niti je išlo glatko niti preko noći. Moje "preko noći" trajalo je godinama do prvog velikog uspjeha. No upravo ta borba ostavila me je čvrsto nogama na zemlji.

Tko vam je u počecima bio najveća podrška?

Nina Badrić:)

Osim glasom i pjesmama, pratitelje posljednje vrijeme oduševljavate i fotografijama. Unatoč pedesetoj koju ste ove godine zaokružili, linija vam je sve bolja, a na njoj bi vam mogle pozavidjeti i mnogo mlađe kolegice. Kako održavate liniju?

I ja sam, kao i svaka žena, posvećena idealnoj težini pa pokušavam pronaći sto načina kako biti i ostati fit. Dobro je, ne žalim se, ja sam zadovoljna kako izgledam u nekim zrelim godinama. Pazim što jedem, njegujem se divnim proizvodima i pokušavam što više vremena provesti u šumi šetajući. To mi je u zadnjih godina najveći relax. Sljeme i Maksimir su moje nezaobilazne stanice.

Dolazite li u ožujku na dodjelu Večernjakove ruže i koga ćete povesti sa sobom?

Zvala sam Brada Pitta, ali nije siguran hoće li mi moći biti pratnja:)

Ako osvojite nagradu, kome biste je posvetili?

Pa, ako osvojim Ružu i ove godine, sigurno ću imati zahvalu. A kome ću je posvetiti, čut ćete u prijenosu.

